Sputnik V’nin yeni etkinlik oranı açıklandı: Biontech ve Sinovac'tan daha fazla koruma sağlıyor mu?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından Türkiye’de kullanılacağı açıklanan Rus aşısı Sputnik V aşısının yeni etkinlik verileri açıklandı. NTV'nin haberine göre; Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu (RDIF) tarafından geliştirilen aşının Birleşik Arap Emirlikleri’nde kullanımına yönelik verilerinde corona virüse karşı yüzde 97,8 etkili olduğu belirtilirken, ciddi vakaları önlemede yüzde 100 etkili olduğu bildirildi.

81 BİNDEN FAZLA KİŞİ İNCELENDİ

81 binden fazla kişi üzerinden elde edilen aşı verileri ile ilgili Rusya haber ajansı Tass, “Birleşik Arap Emirlikleri Sağlık Bakanlığı, Rusya’nın Sputnik V aşısının kullanımı sonrasındaki verileri paylaştı. İki doz Sputnik V aşısı olan 81 binin üzerinde kişiden elde edilen verilere göre aşıların etkililik oranı yüzde 97.8 olarak kaydedildi” ifadelerine yer verdi.

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TÜRKİYE’DE ÜRETİLECEK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin Rusya'dan 6 ay içinde 50 milyon doz Sputnik V aşısı almak için anlaşma imzaladığını, üretimin Türkiye'de yapılacağını ve bu aşının Türkiye'de kullanımı için acil onay verildiğini duyurmuştu.

KORONAVİRÜS Rus Kovid-19 aşısı Sputnik V Türkiye'de

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Haziran ayı sonuna kadar 30 milyon doz Spuntik V aşısının Türkiye'ye teslim edileceğini bildirirken, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, Sputnik V aşısının ilk partisinin Türkiye'ye geldiğini belirtmişti.

KORONAVİRÜS Rus aşısı Türkiye’de üretilecek: Sputnik V yüzde 92 etkili

2 HAFTA İÇİNDE TÜRKİYE’DE KULLANIMA GİRECEK

“Rus aşısının koruyuculuk oranı çok yüksek, yüzde 97 oranında. 'Adenovirüs' dediğimiz ayrı bir mekanizma ile bağışıklık oluşturuyor” diye konuşan Savaşçı, “İncelemeler 10-15 sürüyor. Aşı bu hafta geldiği için 2 hafta içinde Sputnik aşısı uygulamaya girmiş olacak" diye konuşmuştu.