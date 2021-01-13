Koronavirüs Sürü bağışıklığından sonra maskeler çıkacak
TÜRKİYE

​Sürü bağışıklığından sonra maskeler çıkacak

Sürü bağışıklığından sonra maskeler çıkacak

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, koronavirüsle mücadeledeki son gelişmeleri değerlendirdi. Hangi aşı olursa olsun beklenenin üzerinde etkili çıktığını dile getiren Prof. Yavuz, “O nedenle bu çok büyük şans. Vakaların düşmesindeki en nihayetindeki tek çözümün aşı olduğu görülüyor. Onun için dünyada onay almış aşıların hangisi gelirse gelsin ilk ulaştıkları aşıyı olmayı tavsiye ediyorum” ifadelerini kullandı.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, koronavirüsle mücadelede gelinen son noktayı değerlendirdi. Hangi aşı olursa olsun beklenenin üzerinde etkili çıktığını dile getiren Prof. Yavuz, “O nedenle bu çok büyük şans. Vakaların düşmesindeki en nihayetindeki tek çözümün aşı olduğu görülüyor. Onun için dünyada onay almış aşıların hangisi gelirse gelsin ilk ulaştıkları aşıyı olmayı tavsiye ediyorum” dedi.

Serap Şimşek Yavuz

“Aşı olduktan sonra virüsü kapıp ya hafif atlatma ya da başkasına bulaştırma gibi bir sorun var” diyen Prof. Yavuz, “Aşı olduktan sonra esas olarak şimdilik toplum bağışıklığı oluşuncaya kadar kendimizi korumalıyız. Ama bir süre bekledikten sonra eğer sürü bağışıklığı için gerekli toplumda yüzde 70 aşılanma olursa ondan sonra maskeleri çıkarabiliriz. Bu maskelerden ve kısıtlamalardan kurtulmak için aşılanma oranlarını yükseltmemiz gerekiyor” diye konuştu.

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