Tedbirli açılma ​

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, haziran ayını bir aşı seferberliği ayına dönüştürmek için imkanları sonuna kadar zorlayacaklarını belirterek, “BioNTech, Sinovac ve Sputnik-V gibi sözleşmesi yapılan farklı aşılardan Haziran ayında mümkün olan en yüksek sayıda miktarın ülkemize getirilmesi ve süratle uygulanması için yoğun hazırlık halindeyiz.” dedi. Erdoğan, Kabine Toplantısı’nın ardından millete seslendi.

OYNAT 03:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni koronavirüs tedbirlerini açıkladı: Kısıtlama hafta içi ve cumartesi 22.00-05.00 arasında olacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrası yeni koronavirüs tedbirlerini açıkladı. Erdoğan yaptığı açıklamada, haziran ayıyla birlikte sokağa çıkma kısıtlamalarının hafta içi ve cumartesi 22.00'de başlayacağını hafta sonu ise cumartesi 22.00'den pazartesi 05.00'e kadar tam kısıtlama uygulanacağını duyurdu. Erdoğan, yeme içme sektörü başta olmak üzere birçok işletmenin pazar günü hariç sabah 07.00'den akşam 21.00'e kadar hizmet verebileceğini açıkladı. BiP'te paylaş

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TEDBİRLER AMACINA ULAŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “(17 Mayıs kademeli normalleşme adımları) Aradan geçen iki haftalık sürede, vaka ve ölüm sayılarındaki nispi azalmanın, hedeflediğimiz oranda değilse bile önemli ölçüde sürüyor olması, tedbirlerin amacına ulaştığına işaret etmektedir. Bugün kabine toplantımızda, yarından (bugün) itibaren devreye girecek kademeli normalleşmenin yeni adımlarıyla ilgili istişarelerimizi gerçekleştirdik.” diye konuştu.

GÜNDEM İçişleri Bakanlığı'ndan kademeli normalleşmeye ilişkin genelge

TEMMUZDA YENİDEN DEĞERLENDİRİLECEK

Haziran ayına ilişkin kademeli normalleşme takvimini paylaşan Erdoğan, şunları kaydetti: “Haziran ayı boyunca sokağa çıkma sınırlamaları hafta içi ve cumartesi günü akşam 22.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında uygulanmaya devam edilecektir. Bu sınırlama, hafta sonu ise cumartesi 22.00 ile pazartesi sabahı 05.00 arasında, yani pazar gününün tamamını da kapsayacak şekilde uygulanacaktır. Temmuz ayında, bu kısıtlama süreleri ve günleri vaka ve vefat sayılarındaki değişime, aşılamada katedilen mesafeye göre yeniden belirlenecektir.

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GÜNDEM Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı: Kontrollü normalleşme gündemde

PAZAR GÜNÜ SADECE PAKET SERVİS

Restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi yeme-içme yerleri sabah 07.00 ile akşam 21.00 saatleri arasında, belirlenen kurallara göre, masaya servis yapabilecek, saat 24.00’e kadar da paket servisini sürdürebilecektir. Bu mekanlarda, sokağa çıkma kısıtlaması olan pazar günü ise sadece paket servis hizmeti verilmeye devam edilecektir. Yaklaşık 1,5 aydır faaliyetlerine ara vermiş olan kahvehane, kafe, çay bahçesi, halı saha, spor salonu, lunapark gibi işletmeler, belirlenen kurallar çerçevesinde, pazar günü hariç sabah 07.00 ile akşam 21.00 saatleri arasında, yarından itibaren çalışabilecektir. Diğer iş yerlerinin, pazar günü haricinde, belirlenen saatlerde ve belirlenen şartlarda faaliyetlerini yürütebilmeleriyle ilgili uygulama sürecektir.

AKADEMİK TAKVİM 13 EYLÜL’DE BAŞLIYOR

Açık ve kapalı alanlardaki nikahlar ve nikah şeklindeki düğün törenleri belirlenen şartlara uygun şekilde 1 Haziran’dan itibaren başlayabilecektir. Üniversiteler, 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takvimi 13 Eylül itibarıyla başlayacaktır. Spor kulüpleri genel kurullarını Haziran’ın ilk gününden itibaren, diğer kuruluşlar da Haziran’ın ikinci yarısından itibaren gerçekleştirebileceklerdir.” Erdoğan, kamu kurumlarındaki esnek mesai uygulamasının, yeni bir düzenlemeye kadar devam edeceğini kaydetti.

Sahte gündemlere hapsedemeyecekler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, “Milletimizin bize gösterdiği istikamet, tarihin bizi sevk ettiği hedef, dünyanın ve insanlığın yöneldiği ufukta gözüken ihtiyaç budur. Ülkemizi ve milletimizi kısır çekişmelerin, sahte gündemlerin, karanlık senaryoların kıskacına hapsetmek isteyenlere eyvallah etmedik, etmeyeceğiz.” diye konuştu. Cuma günü milletin 150 yıllık hayali olan, nesiller boyunca hayata geçmesi için mücadele verilen Taksim Camisi’nin açılışını yaptıklarını hatırlatan Erdoğan, “Taksim Camisi’nden yankılanan sese karşı dile getirilen rahatsızlıkların gerisinde, güçlü ve büyük Türkiye’nin ayak seslerinden, milletimizin istiklaline ve istikbaline sahip çıkma iradesinden duyulan korku vardır” dedi.

BU ASRIN SEMBOL ESERLERİNDEN

Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti: Tabii birileri özellikle bu eseri kalkıp da İstanbulumuz için böyle farklı veyahut da bir sembol olarak görmeyebilir. Sultanahmet’i görebilir, Süleymaniye’yi görebilir, Fatih Camisi’ni görebilir, Eyüp Sultan’ı görebilir, bunlar bizim için tabii ki sembol eserlerdir ama bilesiniz ki onlar o asrın veya o asırların sembol eserleriyse, işte şu anda bizim de Çamlıca’nın tepesindeki Büyük Çamlıca Camisi bu asrın sembol eserlerinden bir tanesidir ve bu kule oradaki bütün o çevre pisliğini temizlemek suretiyle buraya bu kulenin dikilmesi, 100 civarında radyonun ortak yayın yapabilecek kapasitede olması ve oradan tüm İstanbul’u bütün güzellikleriyle seyredebilme imkanını vermesi o da bu devrin, bu asrın inşallah sembol eserlerinden bir tanesidir.”

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Üretim ve istihdam daha da artacak

Bugün (Dün) 2021 yılı ilk çeyrek büyüme rakamlarının açıklandığını anımsatan Erdoğan, Türkiye ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde yüzde 7 büyüyerek, G-20 ülkeleri arasında Çin’in ardından ikinci sırada yer aldığını söyledi. Erdoğan, “Büyümede en dikkat çekici kalem, makine ve teçhizat yatırımlarının yüzde 30,5 gibi gerçekten güçlü bir şekilde artmış olmasıdır. Bu durum, yatırımların devam ettiğinin, dolayısıyla önümüzdeki dönemde üretimin ve istihdamın daha da artacağının işaretidir” diye konuştu.

2053 için kolları sıvayalım