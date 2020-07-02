Test merkezi faaliyete geçti: İstanbul Havalimanı'nda koronavirüs testi yapılabilecek

Hayat

Bazı siyasi mülahazalarda iddia edildiği gibi Ayasofya’nın açılmasını siyasi bir atılım olarak değil tarihi bir açılım olarak görmekte olduklarını belirten Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı bir bildiri yayınlayarak Ayasofya’nın Camii olarak açılmasına destek verdiklerini açıkladı. Bıyıklı, "Türkiye’nin yazarları olarak Ayasofya’nın zincirlerinin kırılmasını tam vakti olduğuna inanıyor, şer cephesinde mevzilenmiş bazı isimlerin çıkardıkları çatlak seslere aldırmadan Fetih ruhuna uygun bir şekilde Ayasofya’yı Camii olarak açacak iradenin her zaman yanında olduğumuzu bir kez daha dünyaya ilan ediyoruz" dedi.