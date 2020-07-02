İstanbul Havalimanı’nda koronavirüs testi yapılıyor mu?
Test merkezi faaliyete geçti: İstanbul Havalimanı'nda koronavirüs testi yapılabilecek
Koronavirüs ile mücadelede alınan önlemler kapsamında İstanbul Havalimanı’nda koronavirüs test merkezi kuruldu. Kullanıma hazır hale getirilen test merkezi sayesinde dış hatlar terminalinde iki ayrı noktada toplam 5 bin metrekarelik alanda gelen ve giden yolcular PCR testi yaptırabilecek.
İstanbul Havalimanı’nda kurulan merkezde aynı zamanda yolculardan boğaz ve burundan alınan sürüntüler, yine burada bulunan laboratuvarda işlenerek sonuçlar hızlı bir şekilde yolcuya ulaştırılabilecek. Türkçe ve İngilizce olarak mail üzerinden gönderilecek ya da çıktı olarak da verilebilecek testleri hem yurt dışına çıkacak hem de yurt dışından Türkiye’ye giriş yapacaklar yolcular yaptırabilecek.