Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs Test merkezi faaliyete geçti İstanbul Havalimanında koronavirüs testi yapılabilecek
TÜRKİYE

İstanbul Havalimanı’nda koronavirüs testi yapılıyor mu?

Test merkezi faaliyete geçti: İstanbul Havalimanı'nda koronavirüs testi yapılabilecek

Koronavirüs ile mücadelede alınan önlemler kapsamında İstanbul Havalimanı’nda koronavirüs test merkezi kuruldu. Kullanıma hazır hale getirilen test merkezi sayesinde dış hatlar terminalinde iki ayrı noktada toplam 5 bin metrekarelik alanda gelen ve giden yolcular PCR testi yaptırabilecek.

Yasin Yılmaz Yeni Şafak
İstanbul Havalimanı’ndaki koronavirüs testi merkezleri
İstanbul Havalimanı’ndaki koronavirüs testi merkezleri

İstanbul Havalimanı’nda kurulan merkezde aynı zamanda yolculardan boğaz ve burundan alınan sürüntüler, yine burada bulunan laboratuvarda işlenerek sonuçlar hızlı bir şekilde yolcuya ulaştırılabilecek. Türkçe ve İngilizce olarak mail üzerinden gönderilecek ya da çıktı olarak da verilebilecek testleri hem yurt dışına çıkacak hem de yurt dışından Türkiye’ye giriş yapacaklar yolcular yaptırabilecek.

İstanbul ve Ankara'nın koronavirüs yoğunluk haritası güncellendi
FOTOĞRAF 42
Title
İstanbul ve Ankara'da hangi semtler alarm veriyor? İşte ilçe ilçe koronavirüs yoğunluk haritası...
Title
BAKIRKÖY
Title
ZEYTİNBURNU
Title
AVCILAR
Title
MALTEPE
Title
ARNAVUTKÖY
Title
ESENYURT
Title
BAŞAKŞEHİR
Title
BÜYÜKADA
Title
HEYBELİADA
Title
BEŞİKTAŞ
Title
BEYKOZ
Title
ARNAVUTKÖY
Title
SARIYER
Title
PENDİK
Title
TUZLA
Title
ÜSKÜDAR
Title
SULTANBEYLİ
Title
KADIKÖY
Title
ÜMRANİYE
Title
ATAŞEHİR
Title
BÜYÜKÇEKMECE
Title
ANKARA-AKYURT
Title
AYAŞ
Title
BALA
Title
BEYPAZARI
Title
ÇAMLIDERE
Title
ÇANKAYA
Title
ÇUBUK
Title
ELMADAĞ
Title
ETİMESGUT
Title
EVREN
Title
GÖLBAŞI
Title
GÜDÜL
Title
HAYMANA
Title
KEÇİÖREN
Title
MAMAK
Title
NALLIHAN
Title
PURSAKLAR
Title
SİNCAN
Title
ŞEREFLİKOÇHİSAR
Title
YENİMAHALLE
İstanbul ve Ankara'nın koronavirüs yoğunluk haritası güncellendi
Sağlık Bakanlığı'nın "Hayat Eve Sığar" uygulamasına getirdiği güncellemeyle birlikte 81 ilimizdeki koronavirüs vaka yoğunlukları görülebiliyor. Kırmızı alanlar yüksek riskli alanları gösterirken, mavi alanlar ise düşük riskli bölgeleri simgeliyor. İşte İstanbul ve Ankara'nın ilçe ilçe koronavirüs yoğunluk haritası...
Abone Ol Google News
Müslümanların 89 yıllık özlemi

Müslümanların 89 yıllık özlemi

​Türkiye Ayasofya'yı zincirlerinden kurtaracak kararı bekliyor.
Etiyopyada tansiyon yükseliyor

Etiyopya'da tansiyon yükseliyor

En az 81 kişinin hayatını kaybetti.
Hangi ilçeler alarm veriyor?

Hangi ilçeler alarm veriyor?

​İstanbul ve Ankara'nın koronavirüs yoğunluk haritası güncellendi.
Dizi izleyip film <br>çevirenlere mesaj

Dizi izleyip film
çevirenlere mesaj

Erdoğan: Biz tarih yazmaya devam edeceğiz.
Tüm illerde başarabiliriz

Tüm illerde başarabiliriz

​Bakan Koca en başarılı 5 şehri açıkladı.
İl il açıkladı

İl il açıkladı

Bakan Koca, kritik verileri paylaştı.

Son Twitter <br>mesajlarını paylaştı

Son Twitter
mesajlarını paylaştı

​MHP Lideri Bahçeli'den sosyal medya tepkisi.

ABD'den <br>haddini aşan çağrı

ABD'den
haddini aşan çağrı

Pompeo, Ayasofya'nın müze kalmasını istedi.
İkra Nur <br>öldürüldü mü?

İkra Nur
öldürüldü mü?

​Vali açıklama yaptı: Cinayet ya da cinsel istismar bulgusu...
Rekabet Kurulu harekete geçti

Rekabet Kurulu harekete geçti

Audi, Porsche, Mercedes, BMW ve Volkswagen'e soruşturma.

​FETÖ'nün darbe girişiminden 22 yılla yargılanacak.

Ortak bildiri yayımlandı: Üç lider de eş güdümü sürdürmekte kararlı.
Kanser mi yapıyor?

Kanser mi yapıyor?

Kullanan yüzbinlerce kişi şirkete dava açtı.

​Eşini 9 yerinden bıçaklayan adam serbest kaldı.

Merkel'den şaşırtmayan çıkış: Türkiye'yi bazı konularda eleştiriyorum
Dünya

Merkel'den şaşırtmayan çıkış: Türkiye'yi bazı konularda eleştiriyorum

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa Birliği’nin (AB) Türkiye’ye yönelik gelecekteki ilişkileri konusunda “uyumlu bir strateji” izlemeye ihtiyaç duyduğunu söyledi. Ayrıca Merkel, AB'nin bir anlaşma olmadan gerçekleşecek bir Brexit anlaşmasıyla oluşacak duruma hazırlıklı durum için hazırlık yapılmasını önerdi.
Kapalıçarşı'da altın günü düşüşle kapattı: Gram altın 389,6 lira
Ekonomi

Kapalıçarşı'da altın günü düşüşle kapattı: Gram altın 389,6 lira

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,41 azalışla 389,60 liradan tamamladı. Bugün kapanışta çeyrek altın 632 lira, Cumhuriyet altını 2 bin 587 liradan satıldı. 24 ayar külçe altının gram fiyatı dünkü kapanışa göre yüzde 0,41 düşüş yaşadı.
TYB’den Ayasofya'nın açılmasına tam destek: Zincirleri kırmanın tam vakti
Hayat

TYB’den Ayasofya'nın açılmasına tam destek: Zincirleri kırmanın tam vakti

Bazı siyasi mülahazalarda iddia edildiği gibi Ayasofya’nın açılmasını siyasi bir atılım olarak değil tarihi bir açılım olarak görmekte olduklarını belirten Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı bir bildiri yayınlayarak Ayasofya’nın Camii olarak açılmasına destek verdiklerini açıkladı. Bıyıklı, "Türkiye’nin yazarları olarak Ayasofya’nın zincirlerinin kırılmasını tam vakti olduğuna inanıyor, şer cephesinde mevzilenmiş bazı isimlerin çıkardıkları çatlak seslere aldırmadan Fetih ruhuna uygun bir şekilde Ayasofya’yı Camii olarak açacak iradenin her zaman yanında olduğumuzu bir kez daha dünyaya ilan ediyoruz" dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.