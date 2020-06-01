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Koronavirüs THY Almanları kurtardı Sosyal medya üzerinden teşekkür ettiler
DÜNYA

THY Almanları kurtardı: Sosyal medya üzerinden teşekkür ettiler

Kovid-19 nedeniyle Peru ve Kolombiya’da mahsur kalan Alman vatandaşlarını ülkelerine THY kavuşturdu. Almanya’nın Ankara Büyükelçiliği, Türk Dışişleri’nin girişimiyle yapılan tahliye için sosyal medyada teşekkür etti.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Koronavirüs salgını sürecinde yaptıkları ile güçlü devlet olduğunu ortaya koyan Türkiye, 126 ülkeden 75 binden fazla vatandaşını tahliye etti. 135 ülkeden 100 ülkeye Türkiye’den yardım malzemesi gönderildi. Türkiye bunların yanı sıra son olarak Alman vatandaşlarını Peru ve Kolombiya’dan alarak Almanya’ya getirdi.

THY’NİN BAŞARISI

100 yakın Alman vatandaşını taşıyan Türk Hava Yolları uçağı Bogota ve Lima’dan aldığı Alman vatandaşlarını Frankfurt’a getirdi. Türk Dışişleri ve THY yetkilerinin girişimleri ile gerçekleşen tahliye operasyonu sonrasında, Almanya’nın Ankara Büyükelçiliği sosyal medya hesaplarından teşekkür mesajı yayınladı.

TEŞEKKÜRLER TÜRKİYE

Mesajda “Almanya Dışişleri Bakanlığı, Lima ve Bogoto’daki Türk meslektaşlara harika iş birliği ve yardımseverlikleri için teşekkür ediyor. THY pazartesi Kolombiya’dan, Peru üzerinden gerçekleştirdiği uçuş sayesinde 100’den fazla Almanya vatandaşı evine geri dönebildi. Teşekkürler” ifadeleri yer aldı. Türkiye, şubat başında da Çin’den Azerbaycan, Gürcistan ve Arnavutluk vatandaşlarını getirmişti.

Tahliyede Türkiye farkı

  • Türkiye, pandemi sürecinde dünyanın her bir köşesinden kendi vatandaşını taşıyarak dünya tarafından ilgiyle izlendi. Süreçte 126 farklı ülkeden 75 binin üzerinde vatandaş 365 uçak, 34 kara yolu ve 10 deniz yolu seferiyle Türkiye getirildi. Türkiye yardımlar konusunda da 135 ülkeden 100’üne cevap verdi.

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