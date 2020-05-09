Türk diasporası gücünü gösterdi

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının korona ile mücadelesini desteklemek için, Yurt Dışı Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından hayata geçirilen Diaspora Kovid-19 Destek ve İş Birliği Programı tüm hızı ile devam ediyor. Mayıs ayının ilk haftasında program kapsamında ABD, Avusturya, Hollanda, İngiltere ve Almanya’da yaşlılara ve ihtiyaç sahiplerine desteği Türkler götürdü. Fransa’da ise Türk diasporasının desteği ile maske üretimi yapıldı.

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Hollanda Diyanet Vakfı’na bağlı Amsterdam Eyüp Sultan Camii Derneği ile program kapsamında yardıma muhtaç ailelerin ihtiyaçları karşılandı. YTB desteği ile İngiltere’de Türk STK’lar aracılığıyla evinden çıkamayan yaşlılara ve ihtiyaç sahibi ailelere yardım yapıldı. Avusturya’da da gıda ve hijyen malzemelerinden oluşan yardım kolileri iki eyaletteki yardıma muhtaç insanlara ulaştırılmaya başlandı.