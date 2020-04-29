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Koronavirüs Türkiyeden Fransaya tıbbi yardım
TÜRKİYE DÜNYA

Türkiye'den Fransa'ya tıbbi yardım

Türkiye, Fransa'nın Orne bölgesine koronavirüs ile mücadele kapsamında tıbbi yardım gönderdi. Orne bölgesi senatörü Goulet yardımlar için Türkiye'ye minnet duyduklarını söyledi.

Haber Merkezi AA
arşiv
arşiv

Türkiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede kullanılmak üzere Fransa'nın Orne bölgesine tıbbi yardım gönderdi.

Orne Bölge Senatörü Nathalie Goulet, Kovid-19 salgınıyla mücadele için Türkiye'den tıbbi yardım talebinde bulundu.

AA
arşiv

Fransızlar müteşekkir

Goulet, Türkiye'nin Paris Büyükelçiliğinde, Büyükelçi İsmail Hakkı Musa'dan, Türkiye'den gönderilen 500 tıbbi elbise ve 20 bin maske teslim aldı.

Bu yardımlardan ötürü Türkiye'ye teşekkür eden Goulet, elbise ve maskelerin, bölgedeki sağlık çalışanları başta olmak üzere polis ve jandarmalara dağıtılacağını söyledi.

Türkiye'nin yardım eli, çok sayıda ülkenin yanı sıra Avrupa'da salgından en çok etkilenen İspanya ve İtalya'ya da uzanmıştı.

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