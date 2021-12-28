Koronavirüs TURKOVACta son kontroller yapılıyor Yaygın aşılama başlayacak
BİLİMSEL GELİŞMELER

TURKOVAC'ta son kontroller yapılıyor: Yaygın aşılama başlayacak

Acil kullanım onayı alan ve seri üretimine başlanan yerli koronavirüs aşısı TURKOVAC'ta randevular açılıyor. TURKOVAC aşısıyla vatandaşlara Sinovac ve Biontech aşılarının yanında yeni bir alternatif sunulacak. Bu hafta yerli aşının kullanıma girmesi bekleniyor. TURKOVAC'ın mucidi Prof. Dr. Aykut Özdarendeli "Bütün gönüllülerde yüzde yüz antikor yanıtının olması çok ciddi bir sonuç" dedi.

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Haber Merkezi Diğer
TURKOVACta son kontroller yapılıyor: Yaygın aşılama başlayacak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Türk bilim insanları gece gündüz aralıksız çalıştı. TURKOVAC'ın etkinliği ve güvenilirliği binlerce gönüllünün katılımıyla kanıtlandı. Yerli inaktif aşı TURKOVAC'ta son aşamaya gelindi. Acil kullanım onayı alındı, seri üretim süreci başladı.

Her sınavdan başarıyla geçti

TRT Haber'in aktardığına göre; Ekim ayında, 2 doz 'Sinovac' aşısı olan gönüllülere 'hatırlatma dozu' olarak uygulanan TURKOVAC, başarılı oldu. Kasım 2020’de, 44 birey ile FAZ-1 çalışmasına başlandı. nFAZ-2'de aşı uygulanan 250 gönüllüde ciddi yan etkilere rastlanmaması umutları artırdı. Aşının etkinliği bu kez binlerce gönüllünün katıldığı FAZ-3’te test edildi. Bu aşamada da başarılı olan aşının ismini Cumhurbaşkanı Erdoğan “TURKOVAC” olarak açıkladı.

Turkovac haftaya piyasada: Sinovac ve Biontech aşılarının tedariği devam edecek mi?
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Turkovac haftaya piyasada: Sinovac ve Biontech aşılarının tedariği devam edecek mi?
  • Aşılar, Sağlık Bakanlığı'nın Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü aşı ve ilaç deposunda muhafaza ediliyor. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu aşıları örneklem yöntemiyle inceliyor.

Ayrıca yaklaşık bir hafta boyunca aşıların soğuk zincirdeki durumuna bakılacak. Kare kodlama işlemi de yapılacak.

Yerli aşı randevuları açılıyor

İnceleme ve işlemlerin ardından aşılar sağlık kurumlarına taşınacak. Sinovac ve Biontech aşılarının yanında yeni bir alternatif sunulacak. Turkovac aşıları için randevular açılacak. Başta şehir hastaneleri olmak üzere yerli aşının yaygın kullanımı sağlanacak. Bu hafta yerli aşının kullanıma girmesi bekleniyor.

İYİ Parti'li Aytun Çıray yerli aşıya karşı çıktı: BionTech'ten vazgeçmeyin
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"Yüzde yüz antikor çok ciddi bir sonuç"

Aşıya bağlı ciddi bir yan etkinin olmadığını söyleyen TURKOVAC'ın mucidi Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, "Hem koruyucu antikorların oluşması hem de aşılanan bütün gönüllülerde yüzde yüz antikor yanıtının olması çok ciddi bir sonuç" dedi.

Yerli aşı Turkovac acil kullanım onayını almıştı: İlk sevkıyat gerçekleşti
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Dün, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da katılımıyla Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki TURKOVAC üretim tesisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çevrim içi katıldığı programda üretimine başlanan aşılar, Türkiye'ye dağıtılmaya başlandı.
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Üretilen ilk 150 bin doz aşı, tesiste düzenlenen tören düzenlendi.<br><br>
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Paletlerle özel olarak tasarlanmış kamyona taşınan aşıların Ankara'da bulunan Halk Sağlığı Merkezlerine ait depolara gideceği belirtildi.
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Yerli aşı Turkovac acil kullanım onayını almıştı: İlk sevkıyat gerçekleşti
Yerli koronavirüs aşısı Turkovac, geçtiğimiz gün acil kullanım onayı aldı. Yaşanan gelişmenin ardından seri üretim için harekete geçildi. TURKOVAC'ın ilk sevkiyatı gerçekleştirildi. Paletlerle özel olarak tasarlanmış kamyona taşınan aşıların Ankara'da bulunan Halk Sağlığı Merkezlerine ait depolara gideceği belirtildi.


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