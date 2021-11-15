Uzun süre koruma vaat eden koronavirüs aşı adayı: Klinik deneyine başlıyor

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Şehir planı 3 ay sonra tamam

Muhalefetin engelleme ve yatırım yapacak şirketleri tehditlerine rağmen Kanal İstanbul projesiyle ilgili çalışmalar aralıksız sürüyor. Projenin “alan ve sınırlarının belirleneceği imar uygulama süreci” üç ay içinde tamamlanacak. 500 bin nüfuslu şehir için zemin artı dört, toplam beş katlı yapılanma planlanıyor.