Koronavirüs İsrailden 5-11 yaş grubuna koronavirüs aşısı onayı
TÜRKİYE

İsrail’den 5-11 yaş grubuna koronavirüs aşısı onayı

İsrail Sağlık Bakanlığı, Pfizer/BioNTech tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının üçte bir doz oranı ile 5-11 yaş grubuna uygulanmasına onay verildiğini duyurdu.

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Haber Merkezi İHA
İsrail’den 5-11 yaş grubuna koronavirüs aşısı onayı
(Arşiv)

ABD’nin ardından İsrail de Pfizer/BioNTech tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının üçte bir doz oranı ile 5-11 yaş grubuna uygulanmasına onay verdi.

İsrail Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Komitedeki uzmanların çoğunluğu, bu yaş grubunu aşılamanın yararının herhangi bir riskten daha ağır bastığı görüşündeydi” ifadeleri kullanılarak, söz konusu grubun aşılama kampanyanın başlangıç tarihinin birkaç gün içinde kamuoyuna açıklanacağı aktarıldı.

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Pfizer/BioNTech, 5 ila 11 yaş arası çocuklar üzerinde yapılan bir klinik denemede aşının korona virüse karşı yüzde 90,7 etkinlik gösterdiğini açıklamıştı. İsrail’de yeni başlatılacak olan aşılama kampanyası ile 5-11 yaş grubundaki yaklaşık 1,2 milyon çocuğun Covid-19’a karşı aşılanması hedefleniyor.
Sağlık yetkilileri, söz konusu yaş grubu aşılanmadıkça ülkenin "sürü bağışıklığına" ulaşabileceğinden şüphe duyduklarını dile getirmişti.

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Geçen hafta İsrail’de yapılan bir ankete göre, ebeveynlerin yüzde 27’sinin 12 yaşın altındaki çocuklarına aşı olmasına izin vereceği, yüzde 33’ünün aşıya karşı çıktığı ve yüzde 40’ının kararsız olduğu ortaya çıkmıştı.
İsrail’de salgının başından bu yana 1 milyon 337 bin 153 kişide Covid-19 tespit edilirken, toplam 8 bin 143 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

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