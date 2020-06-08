Vaka sayısı beş yüzün altına iner: Kontrollü sosyal hayata yakın takip

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, kontrollü sosyal hayata uyum gösterilmesi halinde, haziran sonunda yeni vaka sayısının 500’ün altına inebileceğini söyledi. Toplumun önerilen tedbirlere uyumunun çeşitli yöntemlerle izlendiğini belirten Kayıpmaz, uyumda azalma olduğu takdirde ek önlemler alınması gerekebileceği uyarısında bulundu. Kayıpmaz şunları söyledi:

ORTADAN KALKMADI

“Toplumun önerilen tedbirlere uyumu çeşitli yöntemlerle izlenmektedir. Yeni vaka sayısı, vakaların yaş-cinsiyete göre dağılımı, yapılan test sayısına göre pozitifliğin oranı, hastanede servislerde ve yoğun bakımlarda yatış sayısı ile hızı, iyileşen vaka sayısı, ölüm sayısı, vakada ölüm hızı gibi veriler bu amaçla kullanılmaktadır. Uyumda azalma olduğu takdirde de bölgesel ve ulusal olarak ek önlemler alınması gerekebilmektedir. Sayısal verilerde istediğimiz ve beklediğimiz düşüşü elde etmenin yolu her birimizin tedbirlere normalleşme sürecinde de uymasıdır. Hastalık tehdidinin henüz ortadan kalkmadığını unutmamalıyız. Günlük test sayısı 60 bine yaklaştı. Belirti göstermeyen bireylerin de test edilmesinin vaka sayılarındaki artışta etkisi olduğunu unutmayalım. Kontrollü sosyal hayata uyum gösterdiğimiz takdirde, haziran sonunda yeni vaka sayımız 500’ün altına inebilir. Aslında bu inişin ne kadar hızlı olacağını belirleyecek olan bizlerin tedbirlere uyumudur.”

A GRUBU DAHA FAZLA

“Haziran ayının 4’ünde ülkemizden yayınlanan, Hakan Göker ve arkadaşlarının çalışmasında, Kovid-19 tanısı almış hastaların yüzde 57’sinin kan grubunun A grubu olduğu saptanmıştır. Bununla birlikte kan grubu türlerinin, klinik sonucu etkilemediği bulunmuştur.”