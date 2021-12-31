Avrupa ülkelerinden yılbaşı öncesi yasak üstüne yasak: Türkiye'de kısıtlama olmaması endişelendiriyor

Tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden koronavirüsün yeni mutasyonu Omicron'un pek çok ülkeye yayılmasının ardından Avrupa başta olmak üzere dünyadaki birçok ülke önlem üstüne önlem alıyor. Özellikle vaka sayılarını artıracak yeni yıl kutlamalarına karşı harekete geçen ülkeler etkinliklere kısıtlama ve yasak getirdi.
VAKA SAYISI 40 BİNE DAYANDI
Türkiye'de de vaka tablosuna bakıldığında durum endişe veriyor. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saate 39 bin 681 kişinin testi pozitif çıktı, 139 kişi vefat etti. Bu rakam 28 Nisan'dan bu yana kaydedilen en yüksek düzey olarak kayıtlara geçti. Vaka sayısının 40 bin sınırına dayanması sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayıları yakın günlere kıyasla iki katına yaklaşıyor. Vakalar içinde oranı giderek yükselen Omicron varyantının bulaşma kabiliyeti fazla. Mevcut durum, alışageldiğimizden çok daha dikkatli olunmasını şart kılıyor" sözleriyle uyardı.
"YILBAŞINDA KISITLAMA YOK"
Durum böyle iken Türkiye'de yılbaşı eğlencelerine yönelik kısıtlama olup olmayacağı merak konusuydu. Bu konuya İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, yılbaşında kısıtlama veya kapanmanın söz konusu olmadığını ancak herkesin kişisel olarak tedbirlerine dikkat etmesi gerektiğini belirterek açıklık getirdi.
- Bu süreçte ülkemizde kalabalık yılbaşı kutlamalarına karşı önlem alınmaması, göz göre göre tehlikeye davetiye çıkarması olarak yorumlandı.
"YENİ YIL SONRASI VAKA SAYISI PATLAYACAK"
İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, "Türkiye'de yeni yıl kutlamaları için hazırlıklar başladı, vaka sayısını patlatacağı belli, çok net. Önümüzdeki günlerde çok daha yüksek sayılara alışın" ifadelerini kullandı.
Avrupa başta olmak üzere omicron varyantına karşı yılbaşı kutlamalarına yasak ve kısıtlama getiren ülkeler ve aldıkları tedbirler şöyle:
İTALYA
Günlük vaka sayılarının rekor kırdığı İtalya'da, halka açık tüm etkinliklere kısıtlamalar getirildi. Yeni yıl kutlamalarının yasaklandığı açıklandı.
Sağlık Bakanı Roberto Speranza, tekrar açık havada maske takmanın zorunlu olacağını söyledi.
Toplu taşımada, tiyatroda, sinemada ve spor etkinliklerinde maske takmak zorunlu hale geldi.
Ayrıca konserler ve açık hava etkinlikleri yasaklandı, 31 Ocak'a kadar diskolar ve dans kulüpleri kapatıldı.
Kuralları ihlal edenlere 400-1.000 euro arası idari para cezası verilebilecek.
YUNANİSTAN
Vakaların arttığı Yunanistan'da da yılbaşı kutlamaları yasaklandı. Açık alanlarda maske takmak zorunlu hale getirildi.
Sağlık Bakanı Thanos Plevris, eğlence ve spor sektöründe yeni önlemlerin alındığını söyleyerek yeni bir kapanmanın önüne geçmek istediklerini söyledi.
FRANSA
Fransa'da yetkililer, vakaların artması ve hükümetin yeni bir kapanmadan kaçınmaya çalışması nedeniyle insanları tatil öncesinde aşı olmaya çağırdı.
Tatillerde virüsün yayılmasını engellemek için hükümet, yılbaşı kutlamalarında halka açık konserleri ve havai fişek gösterilerini yasakladı.
İnsanlara kalabalık toplanmalardan kaçınma çağrısında bulunuldu. Castex, "Ne kadar az olursanız, risk o kadar düşük olur" dedi.
Paris'teki Champs Elysees caddesinde havai fişeklerin yanı sıra şenlikler de iptal edildi.
İNGİLTERE
İngiltere'de artan yeni tip vakalar nedeniyle başkent Londra'daki yeni yıl kutlaması iptal edilirken, tiyatrolarda oyunlara ara verildi.
Londra Belediye Başkanı Sadık Han, yaptığı açıklamada, omicron varyantın yayılmasını yavaşlatmak için ellerinden gelen her şeyi yapmaya kararlı olduklarını belirtti.
Han, bunun yerine canlı yayınla yeni yılın gelişinin kutlanacağını kaydetti.
ALMANYA
Almanya’da da salgınla mücadele kapsamında tedbirlerin sertleştirildi.
28 Aralık’tan itibaren yürürlüğe girmesi öngörülen önlemlere göre tiyatro, sinema, restoranlar ve temel ihtiyaçların satılmadığı mağazalara, aşı olmuş veya iyileşmiş kişilerin girebilmesi kuralı sürdürülecek.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz,"Artık büyük gruplar halinde partilerin ve sosyal akşamların zamanı değil" dedi.
Almanya'da yılbaşında belli bölgelerde havai fişek gösterileri ve etkinlikler yasaklandı.
HİNDİSTAN
Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de yılbaşı kutlamaları yasaklandı.
BREZİLYA
Brezilya'nın başkenti Rio de Janeiro'da artan vakalar sebebiyle toplu yılbaşı kutlamaları yasaklandı.