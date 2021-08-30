Yoğun bakımı Delta doldurdu

Kovid-19 vakaları günlük 20 bin bandında seyrederken erişkin yoğun bakım, zatürree, yatak ve ventilatör doluluk oranları her geçen gün artıyor. Aşılama oranı yüzde 75’lere ulaşan şehirlerde ikinci doz aşılamanın da artmasıyla kış aylarında rahatlama bekleniyor.

Delta varyantının Türkiye’de baskın virüs haline gelmesiyle beraber erişkin yoğun bakım dolulukları yüzde 70’e ulaşırken yatak doluluk oranı da yüzde 56’ya yaklaştı. Ventilatör doluluk düzeyi yüzde 30’a, zatürre hasta oranı yüzde 5’e çıktı.

ÖLÜMLER AŞISIZLARDAN

Uzmanlar, Delta mutasyonunun diğer varyantlara göre daha çabuk yayıldığı için ölüm oranı ve yoğun bakım doluluk oranının arttığına dikkat çekiyor. Ölümlerin de hastalığa aşısız ya da eksik aşılı yakalananlardan kaynaklandığı belirtiliyor. Günlük vefat sayılarının pandeminin ilk dönemlerindeki sayılara yaklaştığı vurgusu yapılıyor.

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50 YAŞ ALTI TEHDİT ALTINDA

Aşılama oranının 50 yaş üstünde tam olduğuna dikkat çeken uzmanlar, ölümlerde 50 yaş altının ağırlık kazandığını belirtiyor. Hastalığa karşı güçlü olabilmek için aşı yaptırmanın önemini hatırlatan uzmanlar, bulaşmayı azaltmak için de maske, mesafe ve temizliğe dikkat etmenin önemini koruduğunun altını çiziyor.

2. DOZDA YÜZDE 75 HEDEFİ

Aşılama oranı yüzde 75’lere ulaşan şehirlerde ikinci doz aşılamanın da 21 gün içerisinde yapılması gerektiği belirtilirken, bu illerde ikinci doz aşılamanın da yüzde 75’e ulaşmasıyla kış aylarında rahatlama yaşanabileceği belirtiliyor.

KULAK ARDI ETMEYİN

Delta ve Delta plus varyantı ile bulaşıcılığın arttığı koronavirüs salgınında vatandaşlar zaman zaman önlemleri göz ardı ediyor. Aşılamada yüzde 82’yi geçen, son hafta Kovid-19 tablosunda ise yüz binde 176.38 vaka sayısına gerileyen başkent Ankara’da maske kullanımı aksesuara dönüşmüş durumda. Başkentin Ulus, Sıhhiye, Kızılay gibi işlek noktalarında vatandaşların maske ve sosyal mesafe gibi kuralları gevşettiği gözlendi. Hareketliliğin yoğun olduğu merkezlerde maskeyi kuralına uygun olarak takmayanlara sıkça rastlanıyor. Maskeler çoğunlukla kulak arkası, çene altı, bilek ve dirsekte. Aşılamada yüzde 82,7 ile önde gelen şehirler arasında bulunan Ankara mavi kategoride.

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