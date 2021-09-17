Zorunlu PCR vakaları yakaladı

Türkiye’de günlük koronavirüs vaka sayılarında dikkat çeken bir artış yaşanıyor. Önceki gün yayımlanan koronavirüs tablosuna göre, günde yaklaşık 350 bin PCR yapılırken, 28 binin üzerinde kişinin testi pozitif çıktı. Uzmanlar, vakaların yüksek çıkmasını 3 nedene bağlıyor.

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ZORUNLU PCR TESTİ VAKALARI YAKALIYOR

Koronavirüs salgını kapsamında hızla artan vaka sayılarının önüne geçebilmek için belli alanlarda PCR testi uygulaması bir hafta önce başlamıştı. Şehirler arası seyahat, konser, sinema, tiyatro, okul gibi vatandaşların toplu olarak bulunduğu faaliyetlere katılımında negatif sonuçlu PCR testi isteniyor. Hiçbir semptom belirtisi olmayan kişilerin test yaptırmasıyla belli oranda vaka yakalandığı ifade ediliyor. Uzun bir tatili memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçiren milyonlarca vatandaşın yaşadıkları illere geri dönüşleriyle beraber hastaneye yatışlarda gözle görülür bir artış yaşandı. Delta varyantının çok hızlı bulaşması ile birlikte aşılarını tamamlamayan kişiler ile aşısız kişiler vakaların artmasına sebep oldu. 30 binlere dayanan vaka sayısında varyantların da önemli derecede etkisi oldu.

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ÇOCUKLARDA ENFEKSİYON GÖRÜLME ORANI ARTTI

Tatil dönüşünde artan vakalar, okulların açılması ile beraber sayıyı daha da yükseltti. Son dönemde Delta varyantı ile birlikte çocuklarda da enfeksiyon görülme oranının daha arttığı ifade ediliyor. Çocukların da hastaneye yatacak kadar ağır seyrettiği vakalar yaşandığı belirtiliyor. Okullarda, yapılacak PCR taramasıyla çocuklarda enfeksiyon belirtisinin ne kadar olduğu tespit edilecek. Bu çalışma ile hastalık belirtisi olamayan çocukların da tespit edilmesi öngörülüyor.

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