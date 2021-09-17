Koronavirüs Zorunlu PCR vakaları yakaladı
TÜRKİYE

Zorunlu PCR vakaları yakaladı

Günlük koronavirüs tablosunda vaka sayıları 30 bine yaklaştı. Bu hızlı yükselişte tatil dönüşleri, eğitim- öğretimin başlaması ve zorunlu hale gelen PCR testleri etkili oldu. Seyahat, konser, sinema gibi toplu faaliyetlerdeki testler semptom göstermeyen kişileri de tespit etti.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Zorunlu PCR vakaları yakaladı
Fotoğraf: Arşiv

Türkiye’de günlük koronavirüs vaka sayılarında dikkat çeken bir artış yaşanıyor. Önceki gün yayımlanan koronavirüs tablosuna göre, günde yaklaşık 350 bin PCR yapılırken, 28 binin üzerinde kişinin testi pozitif çıktı. Uzmanlar, vakaların yüksek çıkmasını 3 nedene bağlıyor.

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ZORUNLU PCR TESTİ VAKALARI YAKALIYOR

  • Koronavirüs salgını kapsamında hızla artan vaka sayılarının önüne geçebilmek için belli alanlarda PCR testi uygulaması bir hafta önce başlamıştı. Şehirler arası seyahat, konser, sinema, tiyatro, okul gibi vatandaşların toplu olarak bulunduğu faaliyetlere katılımında negatif sonuçlu PCR testi isteniyor. Hiçbir semptom belirtisi olmayan kişilerin test yaptırmasıyla belli oranda vaka yakalandığı ifade ediliyor. Uzun bir tatili memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçiren milyonlarca vatandaşın yaşadıkları illere geri dönüşleriyle beraber hastaneye yatışlarda gözle görülür bir artış yaşandı. Delta varyantının çok hızlı bulaşması ile birlikte aşılarını tamamlamayan kişiler ile aşısız kişiler vakaların artmasına sebep oldu. 30 binlere dayanan vaka sayısında varyantların da önemli derecede etkisi oldu.

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ÇOCUKLARDA ENFEKSİYON GÖRÜLME ORANI ARTTI

Tatil dönüşünde artan vakalar, okulların açılması ile beraber sayıyı daha da yükseltti. Son dönemde Delta varyantı ile birlikte çocuklarda da enfeksiyon görülme oranının daha arttığı ifade ediliyor. Çocukların da hastaneye yatacak kadar ağır seyrettiği vakalar yaşandığı belirtiliyor. Okullarda, yapılacak PCR taramasıyla çocuklarda enfeksiyon belirtisinin ne kadar olduğu tespit edilecek. Bu çalışma ile hastalık belirtisi olamayan çocukların da tespit edilmesi öngörülüyor.

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Ek yataklar açılıyor

  • Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, “Aşılama, enfeksiyonu kontrol edecek seviyede değil. Delta varyantı aşısızlar arasında çok hızlı bir şekilde bulaşıyor. Yoğun bakımlarda yatan hasta sayısı da artıyor. Ek yoğun bakım yatağı açılmaya başlandı. Aşı büyük avantaj. Bağışıklık sistemi aşı ile virüsü önceden tanıyor. Varyantlar ne kadar değişirse değişsin aşısız olanlara göre aşılılar büyük avantajlı” dedi.
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