KPSS taban ve tavan puanları belli oldu mu? ÖSYM KPSS lisans atama puanları 2022

2022 KPSS Lisans sonuçları ÖSYM takvimin göre bugün (21 Ekim 2022) erişime açıldı. 2022 KPSS Lisans sınavına giren ve kamu persoeneli olma hayali kuran binlerce kamu personeli adayı KPSS atama puanlarını merak ediyor.

KPSS LİSANS ATAMA PUANLARI 2022

KPSS taban puanları geçmiş yıllar için bilgiler bulunuyor. KPSS Sağlık Bakanlığı sözleşmeli pozisyonlara yerleştirme puanları ise 2022 yılına dair bilgi bulunuyor.

2022 KPSS LİSANS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

KPSS lisans tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. KPSS tercih kılavuzu yayınlanınca habere eklenecek.

Kılavuz yayınlanması ile birlikte adaylar, tercih işlemlerini, tercih kılavuzunda belirtilen şekilde https://ais.osym.gov.tr" adresinden yapabilecek.

KPSS 50-55 PUANLA NEREYE GİRİLİR?

KPSS Lisans sınavından 50 veya 55 alan adaylar belediyelerin memur alımı kontenjanlarına katılabilir. Sağlık ve normal memur alımları da KPSS puan sınırı olmayan bölümler arasında yer alıyor.

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Jandarma sivil memur alımında KPSS 55 pua şartı bulunuyor.

Polisevleri, öğretmenevleri ve kamu misafirhaneleri 50 ila 55 puan aralığında memur alımı yapacak.

Sözleşmeli öğretmenlerin KPSS sınavından 60 puan ve üzeri alması gerekiyor.

KPSS 65 PUANLA NEREYE GİRİLİR?

Kamu belediye başkanlığı geçtiğimiz günlerde memur alımı ilanını yayınladı. Ayrılan ilk kontenjanlar zabıta ve mühendis alımı olurken 65 puan şartı getirildi.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayınlanan bildiride genel başvuru şartları arasına KPSS'den en az 65 puan alma şartı eklendi.

KPSS 70 PUANLA NEREYE ATANILIR?

Mübaşir

Zabıt Katibi

Gümrük Bakanlığı

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İnfaz Koruma Memuru

KYK Yurt Yönetim Memuru Alımları için KPSS taban puanı 70 ve üzeri olarak belirlendi.

ÖZGÜN KPSS lisans sonuçları açıklandı! 2022 ÖSYM KPSS sonuç sorgulama ekranı...