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KPSS lisans tercihleri ne zaman yapılacak, tercih kılavuzu yayımlandı mı? ÖSYM KPSS 2022 tercih işlemleri

KPSS tercihleri ne zaman başlayacak? KPSS 2022 tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak? KPSS lisans sonuçları bugün açıklanıyor. KPSS sonuçlarının açıklanması ile KPSS tercih süreci başlayacak. KPSS tercih kılavuzu yayınlandı mı? KPSS tercihleri ne zaman, nasıl yapılacak? İşte 2022 ÖSYM KPSS tercih işlemleri hakkında ayrıntılar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
KPSS tercih ekranı: 2022 KPSS lisans tercihleri başladı mı, KPP tercih kılavuzu yayınlandı mı?
KPSS lisans tercihleri

KPSS tercihleri için gözler ÖSYM'ye çevrildi. Bazı kamu kurum ve kuruluşların kadro ve pozisyonlarına yapılacak yerleştirmeler öncesinde KPSS taban puanları ile KPSS tercih kılavuzu araştırılıyor. Yerleştirmeler için adaylar KPSS-2022/1 kılavuzuna göre işlemlerini tamamlamış olacaklar. Peki, KPSS taban puanları açıklandı mı, tercih kılavuzu ne zaman yayımlanır?

KPSS LİSANS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Kılavuz yayınlanması ile birlikte adaylar, tercih işlemlerini, tercih kılavuzunda belirtilen şekilde https://ais.osym.gov.tr" adresinden yapabilecek.

KPSS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

KPSS lisans tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. KPSS tercih kılavuzu yayınlanınca haberimize ekleyeceğiz.

KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KPSS tercihleri ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz dönem için ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri uyarınca yerleştirme işlemi yapılacağı belirtilmişti.

KPSS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

KPSS tercih işlemleri, yayımlanacak olan tercih kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır.

Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

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KPSS LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimine göre; 18 Eylül'de başlayan KPSS maratonu, 2 Ekim tarihinde son oturumun yapılmasıyla bitti. KPSS Lisans sonuçları 21 Ekim 2022 tarihinde açıklanacak.

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