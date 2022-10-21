KPSS lisans tercihleri ne zaman, tercih kılavuzu yayımlandı mı?

KPSS tercihleri için gözler ÖSYM'ye çevrildi. Bazı kamu kurum ve kuruluşların kadro ve pozisyonlarına yapılacak yerleştirmeler öncesinde KPSS taban puanları ile KPSS tercih kılavuzu araştırılıyor. Yerleştirmeler için adaylar KPSS-2022/1 kılavuzuna göre işlemlerini tamamlamış olacaklar. Peki, KPSS taban puanları açıklandı mı, tercih kılavuzu ne zaman yayımlanır?

KPSS LİSANS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Kılavuz yayınlanması ile birlikte adaylar, tercih işlemlerini, tercih kılavuzunda belirtilen şekilde https://ais.osym.gov.tr" adresinden yapabilecek.

KPSS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

KPSS lisans tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. KPSS tercih kılavuzu yayınlanınca haberimize ekleyeceğiz.

KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KPSS tercihleri ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz dönem için ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri uyarınca yerleştirme işlemi yapılacağı belirtilmişti.

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KPSS LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimine göre; 18 Eylül'de başlayan KPSS maratonu, 2 Ekim tarihinde son oturumun yapılmasıyla bitti. KPSS Lisans sonuçları 21 Ekim 2022 tarihinde açıklanacak.