Kümülatif artış oranı ne demek? Kümülatif zam ne anlama geliyor?

Geçtiğimiz Ağustos ayında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 2022 memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ile yüzde 35 arasında değişen kümülatif artış oranı oranları ile enflasyon farklarından oluşan zam yapıldığı belirtilmişti.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş TBMM'de 2022 bütçe görüşmelerinde memur ve emekli maaşlarına yapılacak zamla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Vatandaşlar kümülatif artış oranının ne anlama geldiğini merak ederek araştırmaya başladı.

KÜMLATİF NE DEMEK?

Kümülatif kelimesi, birikerek artması yani verilerin birikerek üst üste toplanması anlamına gelmektedir. Kümülasyon kelimesinin anlamı ise ‘kümelenme’ şeklinde tabir edilmektedir.

KÜMÜLATİF ARTIŞ ORANI NEDİR?

Kümülatif kelimesinin genel açıdan tanımına bakıldığında ise ‘Birikerek artması yani verilerin birikmesi suretiyle üst üste toplanması’ anlamına geldiği söylenebilir. Elde bulunan herhangi bir verinin birikmesi üzerinden toplanması ile ortaya çıkan durum şeklinde de ifade edilmektedir.

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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş TBMM'de 2022 bütçe görüşmelerinde memur ve emekli maaşlarına yapılacak zamla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Kurtulmuş yaptığı açıklamada, "Tüm Memur ve emeklilerin maaşlarını yüzde 30-35 seviyelerinde artırma kararı aldık. Ayrıca zamları sadece doktorlara değil, sağlık çalışanlarımızı da ekleyerek yolumuza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.