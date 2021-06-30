Özgün Kunut duasını bilmeyen bir kimse ne yapar?
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Kunût duasını bilmeyen bir kimse ne yapar?

Vitir namazının 3. rekatında tekbir getirildikten sonra kunut duaları olarak bilinen “Allahümme innâ neste’înuke” ve “Allahümme iyyâke na’büdü” duaları okunur. Peki Kunût duasını bilmeyen bir kimse ne yapar? Vitir namazında kunût duasını okumayı unutan kimse namazını nasıl tamamlar? Vitir namazının üçüncü rekâtında tekbir almayı unutan kimse ne yapmalıdır? Diyanetin cevabı haberimizde.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Kunût duasını bilmeyen bir kimse ne yapar? Vitir namazında kunût duasını okumayı unutan kimse ne yapmalıdır?
Namaz kılmak, İslam'ın 5 şartından biridir.

Vitir namazının 3. rekatında tekbir getirildikten sonra kunut duaları olarak bilinen “Allahümme innâ neste’înuke” ve “Allahümme iyyâke na’büdü” duaları okunur. Peki Kunût duasını bilmeyen bir kimse ne yapar? Vitir namazında kunût duasını okumayı unutan kimse namazını nasıl tamamlar? Vitir namazının üçüncü rekâtında tekbir almayı unutan kimse ne yapmalıdır? Diyanetin cevabı haberimizde.

Kunût duasını bilmeyen bir kimse ne yapar?

Hanefîlere göre, vitir namazının üçüncü rekâtında kunût yapmak vaciptir. Kunûtta tekbir alınır ve kunut duaları olarak bilinen “Allahümme innâ neste’înuke” ve “Allahümme iyyâke na’büdü” duaları okunur (İbn Ebî Şeybe, el-Musannef, III, 245; Tahâvî, Şerhu me‘âni’l-âsâr, I, 249; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, II, 442). Bu duaları bilmeyen kimse ezberlemeye gayret eder; ancak ezberleyinceye kadar “Rabbenâ âtinâ” duasını okur veya üç defa “Allahümmeğfir lî” demekle yetinir.

Şâfiî ve Mâlikîlere göre ise, sabah namazının ikinci rekâtında, rükûdan sonra kunût yapılır. Sabah namazında kunût yapmak Şâfiîlere göre sünnet, Mâlikîlere göre ise müstehaptır. Şâfiî veya Mâlikî mezhebine mensup imamın arkasında sabah namazı kılan Hanefî bir kimse, dilerse kunût duasına katılır, dilerse sessizce bekler (Merğînânî, el-Hidâye, II, 32,33).

Vitir namazı nedir, nasıl kılınır?
ÖZGÜN
Vitir namazı nedir, nasıl kılınır?

Vitir namazında kunût duasını okumayı unutan kimse namazını nasıl tamamlar?

Sözlükte Allah’a ihlasla kulluk etmek, namaz ve duayı uzatmak, sükût etmek, dua etmek, ibadet kastıyla ayakta durmak gibi anlamlara gelen kunût, dinî bir terim olarak, namazda rükûdan önce veya sonra ayakta dua etmeyi ifade eder.

Vitir namazında kunût duasını okumak vaciptir. Bundan dolayı kunût duasının terki veya tehirinden dolayı sehiv secdesi yapmak gerekir (Haddâd, el-Cevhera, I, 92).

Vitir namazını kılmakta olan bir kimse, unutarak ya da yanılarak kunût duasını okumadan rükûya giderse, bu kimse namazına devam eder ve sonunda sehiv secdesi yapar. Ancak bu kişi, rükûdan kalktıktan sonra kunut duasını okursa, sonrasında tekrar rükû yapmadan secdeye gider ve yine namazın sonunda sehiv secdesi yapar (Kâsânî, Bedâî’, I, 274; el-Fetâva’l-Hindiyye, I, 141).

Vitir namazının üçüncü rekâtında tekbir almayı unutan kimse ne yapmalıdır?

Bir kimse kunut yapmayı unutur ve rükûdan sonra hatırlarsa, ondan kunut düşmüş olur. Bunun yerine namazın sonunda sehiv secdesi yaparak namazını tamamlar.

Faziletli, okunacak ve ezberlenecek sureler, dualar

Fatiha Suresi

Ayetel Kürsi

Kehf Suresi

Felak Suresi

Nas Suresi

İnşirah Suresi

İhlas Suresi

Fetih Suresi

Sübhaneke Duası

Yasin Suresi

Nazar Duası

Salavat Duası

Amenerrasulü (Bakara Suresi son 2 ayet)

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