|
Özgün

Kurban atıkları ne yapılır?

Kurban Bayramı ilk gününü geride bıraktığımız şu günlerde kurban kesme ibadetini yerine getiren vatandaşlar kurban atıklarının ne yapılacağını merak ediyor. Bilindiği üzere konutlarda kesilen kurbandan kalan atıkları toprağa gömerek ortadan kaldırmaya çalışanlara 7 bin 283 liralık ceza kesiliyor. Peki, kurban atıkları ne yapılır, nereye gömülür? İşte uzmanından sorunun cevabı.

10:20 . 29/06/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Kurban atıkları ne yapılır, nereye gömülür?

Kurban atıkları ne yapılır, nereye gömülür?

‘Kurban atıkları ne yapılır?’ sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer aldı. Konuya ilişkin açıklama uzmanından geldi. Genel Cerrahi Doç. Dr. Türkmen Bahadır Arıkan, kist hidatik hastalığını önlenebilmesi için kurban atıklarının köpeklerin ulaşamayacağı şekilde gömülmesi gerektiğini söyleyerek, “Parazitin yumurtaları ağıza, köpekleri sevince ve el yıkanmayınca insanlara geçiyor” dedi. İşte detaylar.

KURBAN ATIKLARI NE YAPILIR, NEREYE GÖMÜLÜR?

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 81 il valiliğine gönderdiği Kurban Bayramı genelgesinde sokak hayvanlarının atıkları yemesine ve çevreye yaymasına izin verilmemesi, atıkların derin çukurlar açılarak gömülmesi gerektiği ifade edildi.


Kurban Bayramı’nda kurbanda kullanılmayan parçaların özellikle köpek, çakal gibi hayvanların ulaşamayacağı yerlere gömülmesi gerektiğini dile getiren Memorial Kayseri Hastanesi’nde Genel Cerrahi görevlisi Arıkan, “Kurbandan çıkan parçalar mümkünse sokak hayvanları ve diğer hayvanlar buluşturulmamalıdır. Bu şekilde bu döngü sekteye uğramış olur. Bu köpekler belediye ekipleri tarafından yılda 4 kez ilaçlanıyor. Bunların dışkıları uygun şekilde imha ediliyor. Aynı zamanda çocuklarımız aşısız ya da ilaçsız köpekleri sevdikleri zaman elleri muhakkak bol sabunlu suyla yıkanmalıdır. Bu durum maalesef ölümcül dahi olabilmektedir. Karaciğer nakli gerekebilmektedir. Bulunduğu organa göre görme kaybı ve benzeri durumlar yaşanabilmektedir. İğne yöntemi dediğimiz kateter yöntemiyle karaciğer tedavi edilebildiği gibi cerrahi gerektiren, maalesef bazen nakil gerektiren durumlarda gözlenebilmektedir. Bu durum ciddi bir kist hastalığı, ciddi bir durumdur” diye konuştu.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI KURBAN BAYRAMI GENELGESİ

Çevre ve gürültü kirliliğinin önlenmesi

Kırsal yerleşim yerlerinde yer altı suyu ile kaynak suyu beslenim ve boşalım alanları içerisinde hayvan kesim faaliyetlerine müsaade edilmemesi, hayvan kesimi yapılacak yerlerde iç organlar, dışkı, deri parçaları gibi katı atıkların dere yataklarına, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarına ulaşmasını engelleyecek tedbirlerin alınması gerektiği belirtildi.

Kötü kokuların oluşmasının, haşerat çoğalmasının ve altyapı tıkanıklığından kaynaklı su baskınlarının önüne geçilmesinin önemine işaret edilerek, atıkların sızdırmaz, dayanıklı ve yüksek yoğunluklu polietilen torbalara konularak ilgili belediye tarafından varsa düzenli depolama sahalarında yoksa da gerekli dezenfeksiyon işlemleri yapılarak bertaraf edilmesi gerektiği hatırlatıldı.


Genelgede, sıvı atıkların (kan, idrar) ise katı atıklardan ayrı toplanarak mevzuata uygun şekilde bertaraf edilmesi gerektiği bildirildi.


Hayvanlardan insanlara geçen hastalıkların görülmemesi için tedbirler alınmalı

Sokak hayvanlarının atıkları yemesine ve çevreye yaymasına izin verilmemesi, atıkların derin çukurlar açılarak gömülmesi gerektiği ifade edildi.


Hayvanlardan insanlara geçen ve zoonoz olarak bilinen birçok hastalık etkeninin, bu atık ve artık maddelerle insanlara bulaştığına dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi:

"
Kesilen kurbanlık hayvanların kulak küpeleri ve hayvan pasaportları en yakın il veya ilçe tarım ve orman müdürlüğüne teslim edilmelidir. Derinin yüzülmesi sırasında derinin dış kısmı ile etin teması önlenmelidir. İşkembe ve bağırsaklar, et kalitesini olumsuz etkilememesi, mikropların bulaşmasını ve gelişmesini önlemek için geciktirilmeden çıkarılmalıdır. İç organların çıkarılması sırasında işkembe ve bağırsak içeriğinin ete bulaşması önlenmelidir. İçerikleri kesim yerinden ayrı bir yerde poşet, çöp bidonu, konteyner veya çukurlara boşaltılmalı, çevre kirletilmemelidir. Kesilen hayvanlara ait hastalıklı organlar, kesim sırasında oluşan atıklar, kist hidatik riskine karşı karaciğerler ve akciğerler evcil ve yabani hayvanlara verilmemeli, hayvanların çıkaramayacağı derinlikte çukurlara gömülerek bertaraf edilmelidir. Anormal görünüşe sahip iç organlar (normalden büyük, kokulu iltihaplı, su keseleri ve şişkinlikleri bulunan iç organlar, çamur kıvamında dalak gibi) ve etler (iltihaplı, kokulu, kanı pıhtılaşmayan gibi) veteriner hekime muayene ettirilmelidir
"



#Kurban atıkları
#Valilik
#Tarım ve Orman Bakanlığı
#Kurban Bayramı
22 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Kurban atıkları ne yapılır?