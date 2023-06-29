Kurban atıkları ne yapılır, nereye gömülür?
‘Kurban atıkları ne yapılır?’ sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer aldı. Konuya ilişkin açıklama uzmanından geldi. Genel Cerrahi Doç. Dr. Türkmen Bahadır Arıkan, kist hidatik hastalığını önlenebilmesi için kurban atıklarının köpeklerin ulaşamayacağı şekilde gömülmesi gerektiğini söyleyerek, “Parazitin yumurtaları ağıza, köpekleri sevince ve el yıkanmayınca insanlara geçiyor” dedi. İşte detaylar.
KURBAN ATIKLARI NE YAPILIR, NEREYE GÖMÜLÜR?
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 81 il valiliğine gönderdiği Kurban Bayramı genelgesinde sokak hayvanlarının atıkları yemesine ve çevreye yaymasına izin verilmemesi, atıkların derin çukurlar açılarak gömülmesi gerektiği ifade edildi.
Kurban Bayramı’nda kurbanda kullanılmayan parçaların özellikle köpek, çakal gibi hayvanların ulaşamayacağı yerlere gömülmesi gerektiğini dile getiren Memorial Kayseri Hastanesi’nde Genel Cerrahi görevlisi Arıkan, “Kurbandan çıkan parçalar mümkünse sokak hayvanları ve diğer hayvanlar buluşturulmamalıdır. Bu şekilde bu döngü sekteye uğramış olur. Bu köpekler belediye ekipleri tarafından yılda 4 kez ilaçlanıyor. Bunların dışkıları uygun şekilde imha ediliyor. Aynı zamanda çocuklarımız aşısız ya da ilaçsız köpekleri sevdikleri zaman elleri muhakkak bol sabunlu suyla yıkanmalıdır. Bu durum maalesef ölümcül dahi olabilmektedir. Karaciğer nakli gerekebilmektedir. Bulunduğu organa göre görme kaybı ve benzeri durumlar yaşanabilmektedir. İğne yöntemi dediğimiz kateter yöntemiyle karaciğer tedavi edilebildiği gibi cerrahi gerektiren, maalesef bazen nakil gerektiren durumlarda gözlenebilmektedir. Bu durum ciddi bir kist hastalığı, ciddi bir durumdur” diye konuştu.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI KURBAN BAYRAMI GENELGESİ
Çevre ve gürültü kirliliğinin önlenmesi
Kırsal yerleşim yerlerinde yer altı suyu ile kaynak suyu beslenim ve boşalım alanları içerisinde hayvan kesim faaliyetlerine müsaade edilmemesi, hayvan kesimi yapılacak yerlerde iç organlar, dışkı, deri parçaları gibi katı atıkların dere yataklarına, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarına ulaşmasını engelleyecek tedbirlerin alınması gerektiği belirtildi.
Kötü kokuların oluşmasının, haşerat çoğalmasının ve altyapı tıkanıklığından kaynaklı su baskınlarının önüne geçilmesinin önemine işaret edilerek, atıkların sızdırmaz, dayanıklı ve yüksek yoğunluklu polietilen torbalara konularak ilgili belediye tarafından varsa düzenli depolama sahalarında yoksa da gerekli dezenfeksiyon işlemleri yapılarak bertaraf edilmesi gerektiği hatırlatıldı.
Genelgede, sıvı atıkların (kan, idrar) ise katı atıklardan ayrı toplanarak mevzuata uygun şekilde bertaraf edilmesi gerektiği bildirildi.
Hayvanlardan insanlara geçen hastalıkların görülmemesi için tedbirler alınmalı
Sokak hayvanlarının atıkları yemesine ve çevreye yaymasına izin verilmemesi, atıkların derin çukurlar açılarak gömülmesi gerektiği ifade edildi.
Hayvanlardan insanlara geçen ve zoonoz olarak bilinen birçok hastalık etkeninin, bu atık ve artık maddelerle insanlara bulaştığına dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi: