Kurumlar taahhütsüz araç kiralamaya yöneldi

Firmaların satın alma yerine araç kiralamaya yönelmesi konusunda iştahı özellikle oto kiralama avantajlarının artması ile beraber çok yüksek oranlara ulaştı. Kurumlar bu süreçte özellikle taahhütlü araç kiralayarak 24 veya 36 aylık vadelerde uygun fiyatlar bulabiliyordu. Talebin artış ve azalışının tahmin edilmesinin zor olduğu dönemlerde, uzun dönemli taahhütler de şirketler tarafından tercih unsuru olmaktan çıktı. Şirketler taahhütsüz aylık araç kiralama işlemlerine yönelerek kısa vadeli ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde karşılayabiliyor ve ihtiyacı kalmadığında kiraladıkları aracı iade edebiliyor.

Araç kiralama konusunda Türkiye’nin önde gelen araç kiralama firmalarından Otorento’nun verdiği bilgilere göre son 3 aylık süreçte taahhütsüz aylık araç kiralamalar %120 artış gösterdi. Daha önce uzun dönem araç kiralayan firmaların kısa dönemli ve özellikle aylık araç kiralama hizmetini tercih etmeye başladığını gözlemlediğini belirten Otorento yetkilileri, bu durumun özellikle farklı sektörlerde son dönemde yaşanan hızlı talep azalış ve artışlarının yarattığı belirsizlikleri yönetmek için tercih edildiğini ifade ediyor.

Haziran başında başlayan normalleşme adımları ile birlikte birçok sektör yeniden faaliyet göstermeye başladı. Yaklaşık 3 aylık bir süre kısmi çalışmaya geçen yüzbinlerce işyerinden taahhütlü araç kiralayanlar 3 ay boyunca ödeme yapmak zorunda kaldı. Gelirlerin düştüğü, işlerin yavaşladığı, maliyetlerin kontrol altında tutulması gereken bir dönemde, kullanılmadığı halde araçların kirasının ödenmesi firmalara ek bir maliyet kalemi oluşturdu. Ancak, taahhütsüz aylık araç kiralama hizmeti alan firmalar araçlarını hemen iade etti ve ek bir ödeme yapmaktan kurtuldular. Hatta bazı firmaların işleri arttığı için ek kiralama yapıp hızlıca araç filolarını ihtiyaçlarına göre genişletme imkanı buldular. Bu sayede maliyetlerin dengelenmesini de sağlamış oldular.

Araç satın almak mı yoksa kiralamak mı sorusunun sorulduğu günler artık çok gerilerde kaldı. Firmaların çok büyük oranda araç kiralamayı tercih ettiği ve avantajlarını bildiği, araç kiralama seçenekleri konusunda rahat olduğu bu dönemde sorunun şekli değişti. Artık, taahhütlü ve uzun dönemli araç kiralamak mı yoksa taahhütsüz ve kısa dönemli araç kiralamak mı daha avantajlı? Sorusu daha çok gündeme geliyor. Bu sorunun cevabının özellikle son dönemde hızlı bir şekilde kısa dönemli araç kiralamaya dönmeye başladığı gözlemleniyor.