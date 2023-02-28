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Luis Alberto Lazio’ya 3 puanı getirdi

İtalya Serie A 24. haftasında Lazio evinde Sampdoria’yı konuk etti. Maç ev sahibi ekip Lazio’nun 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. Gol dakika 80’ Luis Alberto’dan geldi. Lazio bu sonuçla puanını 45’e çıkararak maç fazlasıyla 4. sırada yer aldı. Lazio - Sampdoria maç özetini izlemek ve İtalya Serie A puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.

09:44 . 28/02/2023 Salı
Yeni Şafak
Lazio 1-0 Sampdoria

Lazio 1-0 Sampdoria

İtalya Serie A 24. haftasında Lazio ve Sampdoria karşı karşıya geldi. Maç Lazio’nun 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

LAZİO - SAMPDORİA MAÇ ÖZETİ

Lazio - Sampdoria maç özetini izlemek için

İTALYA SERİE A PUAN DURUMU




#İtalya Serie A
#Lazio
#Sampdoria
#Luis Alberto
#maç özeti
35 dakika önce
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Luis Alberto Lazio’ya 3 puanı getirdi
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