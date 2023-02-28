Lazio 1-0 Sampdoria
İtalya Serie A 24. haftasında Lazio ve Sampdoria karşı karşıya geldi. Maç Lazio’nun 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
LAZİO - SAMPDORİA MAÇ ÖZETİ
LAZİO - SAMPDORİA MAÇ ÖZETİ
İTALYA SERİE A PUAN DURUMU
İTALYA SERİE A PUAN DURUMU
#İtalya Serie A
#Lazio
#Sampdoria
#Luis Alberto
#maç özeti
35 dakika önce
Luis Alberto Lazio’ya 3 puanı getirdi
Üç bölge için deprem uyarısı: Ciddi derecede yüzey hareketliliği var
Malatya'da tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
ABD’den Çin açıklaması: Kendilerini dürüst arabulucu olarak gösteriyor ama değiller
Beyaz Saray TikTok yasağını uygulamak için devlet kurumlarına 30 gün süre verdi
Malatya'da 6 Şubatta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremin yeni görüntüsü