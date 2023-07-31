LGS 2. nakil başvuruları ne zaman?
Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki yerleştirme sonuçlarının ilan edilmesinin ardından nakil süreci başlamıştı. 24 ile 28 Temmuz arasında yapılan birinci dönem nakil tercih sonuçları bugün açıklandı. Tercih sonuçlarına Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinden ulaşılabiliyor.
LGS 2. nakil başvuruları ne zaman?
MEB 2. yerleştirme nakil sonuçları ne zaman açıklanacak?
LGS 2. nakil başvurusu nasıl yapılır?
Kimler LGS nakil başvurusu yapabilir?
İlk yerleştirmede yerel yerleştirme tercihine kayıt hakkı kazanan öğrencilerin yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak ancak tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek suretiyle en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecek.
Yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler de nakil talebinde bulunabilecek. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek.