Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) takvimine göre, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) yerleştirme sonuçlarını açıkladı. LGS tercih sonuçları meb.gov.tr adresi üzerinden öğrenilmekte. Lise yereleştirme sonuçların göre bir okula yerleşemeyene öğrenciler 24-28 Temmuz arası, yerleştirmeye esas 1. nakil tercihlerini gerçekleştirdi ve birinci yerleştirme sonuçları da açıklandı. Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 31 Temmuz-4 Ağustos'ta yapılabilecek. LGS 2. yerleştirme sonuçları 7 Ağustos'ta açıklanacak. Nakil sürecinde hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları tarafından okullara yerleştirilecek. Peki liseye yerleşen biri kayıt yaptırmazsa ne olur?