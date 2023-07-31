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MEB nakil süreci devam ediyor: İşte LGS 2. nakil başvuru ve sonuç tarihi

Milli Eğitim Bakanlığı, LGS kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçlarının bakanlığın internet sitesinde erişime açıldığını duyurdu. MEB birinci dönem nakil tercihleri 24 ile 28 Temmuz arasında alınmıştı.Peki, LGS kapsamında yerleştirmeye esas 2. nakil başvuruları ne zaman? Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları başladı mı? LGS okul tercihleri ne zaman sona erecek? LGS ikinci nakil sonuçları ne zaman açıklanacak?

14:04 . 31/07/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
LGS 2. nakil başvuruları ne zaman?

LGS 2. nakil başvuruları ne zaman?

Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki yerleştirme sonuçlarının ilan edilmesinin ardından nakil süreci başlamıştı. 24 ile 28 Temmuz arasında yapılan birinci dönem nakil tercih sonuçları bugün açıklandı. Tercih sonuçlarına Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinden ulaşılabiliyor.

LGS 2. nakil başvuruları ne zaman?

LGS ikinci nakil tercih başvuruları
, 31 Temmuz ile 4 Ağustos arasında alınacak.

MEB 2. yerleştirme nakil sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS kapsamında yerleştirmeye esas
lise 2. nakil sonuçları
7 Ağustos'ta ilan edilecek.

LGS 2. nakil başvurusu nasıl yapılır?

LGS nakil işlemi
yapmak isteyen adaylar; e-Okul sistemi üzerinden Sınav ve Nakil İşlemleri Bölümüne girerek sürece başlayabilir

Kimler LGS nakil başvurusu yapabilir?

İlk yerleştirmede yerel yerleştirme tercihine kayıt hakkı kazanan öğrencilerin yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak ancak tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek suretiyle en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecek.

Yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler de nakil talebinde bulunabilecek. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek.

Liseye yerleşemeyen öğrenciler ne yapacak?
Liseye yerleşemeyen öğrenciler ne yapacak?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) takvimine göre, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) yerleştirme sonuçlarını açıkladı. LGS tercih sonuçları meb.gov.tr adresi üzerinden öğrenilmekte. Lise yereleştirme sonuçların göre bir okula yerleşemeyene öğrenciler 24-28 Temmuz arası, yerleştirmeye esas 1. nakil tercihlerini gerçekleştirdi ve birinci yerleştirme sonuçları da açıklandı. Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 31 Temmuz-4 Ağustos'ta yapılabilecek. LGS 2. yerleştirme sonuçları 7 Ağustos'ta açıklanacak. Nakil sürecinde hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları tarafından okullara yerleştirilecek. Peki liseye yerleşen biri kayıt yaptırmazsa ne olur?

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#meb nakil sonuçları
34 dakika önce
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