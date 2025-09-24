LGS SINAV BAŞVURU TARİHİ 2025: MEB LGS başvuru tarihleri belli oldu mu, ne zaman yapılacak?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı için geri sayım başladı. Ortaokul son sınıf öğrencilerinin katılacağı sınavın başvuru ve uygulama tarihleri merak konusu oldu. Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanacak takvim, öğrencilerin hazırlık sürecinde belirleyici olacak. Peki, 2025 LGS başvuruları ne zaman yapılacak, sınav tarihi belli oldu mu?
Her yıl olduğu gibi bu yıl da milyonlarca öğrencinin hedefinde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı var. Sınav başvuru tarihleri ve sınav günü için gözler Millî Eğitim Bakanlığı'ndan yapılacak duyuruya çevrildi. Peki, LGS başvuruları hangi tarihlerde alınacak, 2025 LGS sınavı ne zaman yapılacak?
2026 LGS NE ZAMAN?
2026 LGS sınav tarihi henüz belli olmadı. Sınavın Haziran ayında gerçekleştirilmesi bekleniyor. MEB tarafından sınav tarihinin açıklanması halinde haberimiz içerisine eklenecektir.
2026 LGS BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ Mİ?
LGS başvuru tarihleri henüz belli olmadı. LGS kapsamında 15 Haziran 2025'te düzenlenen merkezi sınav başvuruları, 2-11 Nisan 2025 tarihleri arasında alınmıştı.
Bu sene de başvuruların Nisan ayında alınması bekleniyor.