LGS SINAV BAŞVURU TARİHİ 2025: MEB LGS başvuru tarihleri belli oldu mu, ne zaman yapılacak?

Her yıl olduğu gibi bu yıl da milyonlarca öğrencinin hedefinde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı var. Sınav başvuru tarihleri ve sınav günü için gözler Millî Eğitim Bakanlığı'ndan yapılacak duyuruya çevrildi. Peki, LGS başvuruları hangi tarihlerde alınacak, 2025 LGS sınavı ne zaman yapılacak?