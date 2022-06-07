2022 LGS' de iptal edilen soru var mı? Bakan Özer'den açıklama!

LGS'de iptal edilen soru var mı? LGS sınavında soru iptal edildi mi? 1 milyon 200 bin öğrencinin girdiği LGS sınavı geride kaldı. Pek çok öğrenci LGS sınavının bu sene diğer sınavlardan daha zor olduğu görüşünde. Sınav sonuçlarının açıklanmasını beklenirken Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den flaş açıklama geldi.

2022 LGS'DE İPTAL EDİLEN SORU VAR MI?

Milli Eğitim Bakanı Özer LGS sınavı ile ilgili son dakila açıklamasında LGS'de soru iptali olmadığını vurguladı. Özer sonuçların da 30 Haziran'da ilan edileceğini belirti.