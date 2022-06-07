Özgün 2022 LGS de iptal edilen soru var mı? Bakan Özerden açıklama
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2022 LGS' de iptal edilen soru var mı? Bakan Özer'den açıklama!

Milli Eğitim Bakanı (MEB) Mahmut Özer, eğitim gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. AA Editör Masası'nda soruları yanıtlayan Bakan Özer, 5 Haziran'da gerçekleştirilen LGS (Liselere Geçiş Sınavı)na ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Özer "LGS'de soru iptal edildi mi, kaç soru iptal edildi? sorusunu yanıtladı. Peki, 2022 LGS sınavında iptal edilen soru var mı? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
LGSde iptal eidlen sorular hangileri? 2022 LGS soru iptal edildi mi?
LGS iptal edilen sorular 2022

LGS'de iptal edilen soru var mı? LGS sınavında soru iptal edildi mi? 1 milyon 200 bin öğrencinin girdiği LGS sınavı geride kaldı. Pek çok öğrenci LGS sınavının bu sene diğer sınavlardan daha zor olduğu görüşünde. Sınav sonuçlarının açıklanmasını beklenirken Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den flaş açıklama geldi.

2022 LGS'DE İPTAL EDİLEN SORU VAR MI?

Milli Eğitim Bakanı Özer LGS sınavı ile ilgili son dakila açıklamasında LGS'de soru iptali olmadığını vurguladı. Özer sonuçların da 30 Haziran'da ilan edileceğini belirti.


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