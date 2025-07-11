Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı 15 Haziran 2025 tarihinde iki oturum şeklinde gerçekleşti. Sınavın tamamlanmasının ardından sonuçlar ve tercih ekranı öğrencilere açıldı. Adaylar tercihlerini puanlarına göre yapacak. Peki, LGS baraj puanı var mı, LGS baraj puanı kaç? Liseler en düşük kaç puanla alıyor? İşte detaylar...

LGS BARAJ PUANI VAR MI, KALKTI MI?

LGS sınavında öğrencilerin tercih yapabilmesi için herhangi bir baraj sınırı bulunmamaktadır. Öğrenciler sınav puanıyla veya adrese dayalı yerleştirme işlemi yapabilirler. Bu liselerde öğrencilerde puan şartı aranmaz dolayısıyla baraj puanı bulunmamaktadır.

Öğrenciler başarı sıralaması ve yüzdelik dilimlerini dikkate alarak tercihlerini şekillendirir.

2025 LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Tercih işlemleri ise 14 Temmuz'da başlayacak, 24 Temmuz 2025 tarihinde sona erecek.

Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 4 Ağustos 2025'te ilan edilecek.

Yerleştirmeye esas 1 ve 2. nakil tercih başvuruları ve sonuçları, 4-14 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

LGS TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ 2024

Öğrenciler başarı sıralaması ve yüzdelik dilimlerini dikkate alarak tercihlerini şekillendirir. Bu yılın 2023 yüzdelik dilimleri henüz belli olmadı. Geçtiğimiz yılın puanlarına buradan ulaşabilirsiniz.











