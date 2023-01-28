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Dev maçta kazanan Manchester City oldu

İngiltere FA Cup 4. tur maçında Manchester City evinde Arsenal’ı konuk etti. Ev sahibi ekip dakika 64’ Nathan Ake’nin attığı golle 1-0 galip geldi. Bu sonuçla Manchester City tur atlarken Arsenal kupaya veda etti. Manchester City - Arsenal maç özetine haberimizden ulaşabilirsiniz.

09:54 . 28/01/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Manchester City 1-0 Arsenal

Manchester City 1-0 Arsenal

İngiltere FA Cup 4. turunda Manchester City ve Arsenal karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip maçı tek golle kazandı.

MANCHESTER CİTY - ARSENAL MAÇ ÖZETİ


#Manchester City
#Arsenal
#İngiltere FA Cup
#4. tur
#maç özeti
#JAck Grealish
1 saat önce
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Dev maçta kazanan Manchester City oldu
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