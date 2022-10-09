Özgün ÖZET | Manchester City-Southampton 4-0
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ÖZET | Manchester City-Southampton: 4-0

İngiltere Premier Lig'de Manchester City, sahasında Southampton'ı 4-0 yendi. Manchester City, Joao Cancelo'nun 20, Phil Foden'ın 32, Riyad Mahrez'in 49 ve Erling Haaland'ın 65. dakikada attığı gollerle galip geldi. Puanını 23 yapan Manchester City, maç fazlasıyla Arsenal'ın önünde zirveye yerleşti. Üst üste 4. yenilgisini yaşayan Southampton, 7 puanda kaldı. Manchester City, ligde gelecek hafta Liverpool'la karşılaşacak. Southampton ise West Ham United'ı ağırlayacak. Manchester City-Southampton maçının özetini haberimizde bulabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Manchester City-Southampton maç özeti ve golleri izle 4-0
Manchester city - Southampton

Premier Lig'in 9. haftasında Manchester City, sahasında Southampton'ı ağırladı. Ev sahibi Manchester City, Joao Cancelo'nun 20, Phil Foden'ın 32, Riyad Mahrez'in 49 ve Erling Haaland'ın 65. dakikada attığı gollerle galip geldi.

Karşılaşmanın 20. dakikasında Joao Cancelo'nun golüyle öne geçen Manchester City, 32. dakikada genç yıldızı Philip Foden'ın golüyle skoru 2-0'a getirdi. Mücadelenin ilk 45 dakikası bu skorla tamamlanırken 49. dakikada Riyad Mahrez, farkı 3'e çıkaran golü kaydetti.

Manchester City Southampton maçı
Manchester City Southampton maçı

Manchester City'nin sezon başında Borussia Dortmund'dan kadrosuna kattığı Erling Haaland, Southampton maçını da boş geçmedi. Yıldız oyuncu, 65. dakikada takımının 4. golünü kaydederken bu sezon toplamda 20 gole ulaştı.

Southampton karşısındaki golüyle bu sezon ligdeki 15. golünü kaydeden Erling Haaland, geçtiğimiz sezon Manchester City'nin ligdeki en skorer ismi Kevin De Bruyne'ü 9 hafta sonunda yakaladı. Öte yandan Erling Haaland, Manchester City formasıyla 10 maç üst üste gol kaydeden ikinci oyuncu oldu. Manchester City formasıyla bu başarıyı gösteren ilk oyuncu, 1957'de Billy McAdams olmuştu. Üst üste 4. kez 20 gol barajını aştı.

Southampton maçıyla birlikte bu sezon tüm kulvarlarda 20 gole ulaşan Erling Haaland, üst üste dördüncü kez 20 gol barajını aştı. Norveçli yıldız, 2019/20 sezonunu 44, 2020/21 sezonunu 41 ve 2021/22 sezonunu 23 golle tamamlamıştı.

Kevin De Bruyne Bergkamp'ı geride bıraktı

Manchester City'nin karşılaşmadaki ikinci golünün asistini yapan Kevin De Bruyne, Dennis Bergkamp'ı geride bırakarak toplam 95 asistle Premier Lig tarihinin en çok asist yapan dördüncü oyuncusu oldu.

Premier Lig puan durumu

Bu sezon Manchester City formasıyla 11 maçta süre alan Belçikalı yıldız, bu karşılaşmalarda 1 gol ve 10 asist kaydetti. Bu sonucun ardından Manchester City, 23 puana ulaşırken maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Southampton ise 6. yenilgisini alırken 7 puanda kaldı. Manchester City, ligde gelecek hafta Liverpool'la karşılaşacak. Southampton ise West Ham United'ı ağırlayacak.

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