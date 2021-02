Masumlar Apartmanı canlı izle! TRT1 ile Masumlar Apartmanı 23 bölüm canlı yayın

Masumlar Apartmanı dizisi her hafta reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Dizinin her bölümünde mutlaka bir oyuncu bomba etkisi yapıyor ve sosyal medya yıkılıyor. Her hafta bir oyuncu üzerinden ağırlıklı olarak durulan dizide bu hafta da heyecan dolu sahneler izleyicileri bekliyor. TRT 1 ekranlarında Masumlar Apartmanı dizisinin bu akşam 23. Yeni bölümü yayınlanacak. Evde TV durumu müsait olmayanlar diziyi PC ya da akıllı telefonlarından izlemenin yollarını araştırıyor. Biz de haberimizde izleyenlerin işini kolaylaştırmak için TRT1 ile Masumlar Apartmanı 23 bölüm canlı izle seçeneklerini derledik. İşte, TRT 1 canlı yayın ile Masumlar Apartmanı canlı izle seçeneği ve detaylar...

TRT1 İLE MASUMLAR APARTMANI 23 BÖLÜM CANLI İZLE

Hemen aşağıda yer verdiğimiz bağlantı üzerinden Masumlar Apartmanı dizisinin bu akşam yayınlanacak 23. Yeni bölümünü canlı olarak TRT 1 kanalı aracılığıyla izleyebilirsiniz.

Masumlar Apartmanı Naci Hoca ölecek mi? Tansel Öngel diziden ayrılıyor mu?

Yeni Bölüm fragmanına göz atmak isterseniz, işte Masumlar Apartmanı 23. yeni bölüm fragmanı:

Dizinin canlı yayınına geçmeden önce bir önceki bölümde neler yaşandığını merak ediyorsanız işte detaylar:

MASUMLAR APARTMANI 22. BÖLÜMDE YAŞANANLAR

TRT ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinin 22. Bölümünde yaşananlara kısaca değindik. Konuyla ilgili detayları çok spoiler olmadan aktarıyoruz. İzlemeden önce göz atmak isterseniz işte Masumlar Apartmanı 22. Son bölümde yaşananlar:

Naci’nin ambulansa bindirilişini izleyen Safiye, olanlar için kendini suçlar. Onunla görüştüğü için olmuştur her şey. Çareyi, kendini eve kapatıp temizliğe vermekte bulur.

İnci’nin ise Naci’nin durumundan sorumlu tuttuğu kişi başkasıdır.

Esra’nın apartmana taşınacağını öğrenen Gülben’in ise başka planları vardır. Bu arada Han, son birkaç gündür yaşadığı zorlukları bir daha yaşamamak için bir adım atmaya karar verir. Ancak bu adım, onu çok daha zor bir durumda bırakacaktır.

Senaryosu Dr. Gülseren Budaycıoğlu’nun kitabından alınarak hazırlanan ve gerçek hayata dayalı hikayelerden oluşan dizide, psikolojik sorunlarla boğuşan bir ailenin yaşadığı sıkıntılar ve aile olmanın sağladığı dayanışma ile bu sıkıntıların üstesinden gelmek için sergilediği çabalar anlatılıyor.

Masumlar Apartmanı nerede çekiliyor? TRT1 dizisi Masumlar Apartmanı nerede, hangi sokakta çekiliyor?