Brent petroldeki dalgalanma akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ederken milyonlarca araç sahibinin beklediği haber geldi. İsrail'in Hamas'a karşı kara saldırısına başlamasının ardından Cuma günü yüzde 2,9 artışla 90,48 dolara yükselen brent petrol fiyatı yüzde 1‘in üzerinde geri çekilerek 88 dolar sınırına geldi. Dalgalı seyir ile ilerleyen petrol fiyatları yurt içinde benzin ve motorin (mazot) fiyatları üzerindeki etkisini ise sürdürdü. Buna göre geçtiğimiz haftalarda peş peşe zam gelen akaryakıt fiyatları için indirim yolu açıldı. Akaryakıt litre fiyatları bir kez daha değişiyor.