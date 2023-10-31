İndirim sonrası akaryakıt fiyatları yeniden değişti
Brent petroldeki dalgalanma akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ederken milyonlarca araç sahibinin beklediği haber geldi. İsrail'in Hamas'a karşı kara saldırısına başlamasının ardından Cuma günü yüzde 2,9 artışla 90,48 dolara yükselen brent petrol fiyatı yüzde 1‘in üzerinde geri çekilerek 88 dolar sınırına geldi. Dalgalı seyir ile ilerleyen petrol fiyatları yurt içinde benzin ve motorin (mazot) fiyatları üzerindeki etkisini ise sürdürdü. Buna göre geçtiğimiz haftalarda peş peşe zam gelen akaryakıt fiyatları için indirim yolu açıldı. Akaryakıt litre fiyatları bir kez daha değişiyor.
Motorine indirim ne kadar?
Akaryakıt sektörü kaynakları, mazot fiyatı için bu geceden itibaren yaklaşık yüzde 4’lük düşüş ile 1,57 TL’lik indirim beklendiğini bildirdi.
İstanbul, Anadolu Yakası'nda motorin fiyatları indirimin ardından 37,95 TL'ye geriledi. Motorin Anadolu Yakasında 39,52 TL'ye satılıyordu.
Güncel akaryakıt fiyatları
31 Ekim güncel akaryakıt fiyatları şöyle
- İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 34,94 TL
- İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 37,96 TL
- İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 18,16 TL
- İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 34,99 TL
- İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 38,02 TL
- İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 18,61 TL
- Ankara'da benzin litre fiyatı: 35,59 TL
- Ankara'da motorin litre fiyatı: 38,60 TL
- Ankara'da LPG litre fiyatı: 18,58 TL
- İzmir'de benzin litre fiyatı: 35,69 TL
- İzmir'de motorin litre fiyatı: 38,78 TL
- İzmir'de LPG litre fiyatı: 18,23 TL
16 Temmuz'da kurşunsuz benzinin litre fiyatı üzerinden alınan ÖTV tutarı 2,52 liradan 7,52 liraya, motorinin litre fiyatı üzerinden alınan vergi tutarı ise 2,05 liradan 7,05 liraya yükseltilmişti.