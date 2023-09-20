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Çiftçilere ödenecek tarımsal destek ödemelerinin detayları belli oldu: Mazet ve gübre desteği ne zaman ödenecek?

Çiftçilere bu yıl için ödenecek tarımsal destekler belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları ile Tarım ve Orman Bakanlığınca çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olan çiftçilere ödenecek olan mazot ve gübre desteği bu yıl erken ödenecek. Peki, mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak? Mazot ve gübre desteği kaç lira olacak 2023?

15:33 . 20/09/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Mazot ve gübre desteği

Mazot ve gübre desteği

Tarım sektöründe faaliyet gösteren çiftçilere, üretim faaliyetlerinde kullandıkları mazot ve gübre için verilen bir destek olan mazot ve gübre desteği 2023 yılında hesaplara ne zaman yatacak belli oldu.

MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK 2023?

Çiftçilerin üretim maliyetlerini düşürerek, üretim miktarını ve kalitesini artırmayı amacıyla verilen mazot ve gübre desteğinin ödeme tarihle ilgili açıklama geldi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı tarafından yapılan açıklamaya göre mazot ve gübre desteği ekim ayında Ziraat Bankası hesaplarına yatırılacak.

ÇKS KAYIT SİSTEMİNE KAYIT OLMALARI GEREKİYOR

Çiftçilerin üretim maliyetlerini düşürerek, üretim miktarını ve kalitesini artırmayı amacıyla verilen mazot ve gübre desteği için tarihler belli oldu. Mazot ve gübre desteğinden yararlanmak için çiftçilerin, Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı olmaları gerekiyor. ÇKS’ye kayıtlı çiftçiler, e-Devlet Kapısı üzerinden başvuru yapabilirler.



#mazot
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#Tarım ve Orman Bakanlığı
#mazot desteği
#gübre desteği
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