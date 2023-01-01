Tarım alanları boş kalmayacak: Ekilmeyen araziye yapay zeka ile takip

Türkiye, yapay zekâ ile verimli üretim dönemine giriş yapıyor. Uydulardan takip edilen tarım arazileri ile yıllık rekolte tahmini yapılacak. Rekolte tahmininin yanı sıra uydular, 81 ildeki bütün arazileri tarayacak, 2 yıl üst üste tarıma uygun arazilerde çalışma olmadığı takdirde yapay zekâ raporları ile Tarım ve Orman Bakanlığı bilgilendirilecek. Ardından devlet tarafından ekilmesi için kiralanacak. Kiralanacak arazilerde öncelik yakın çevrede olacak. Arazi sahipleri tarım arazilerini yeniden ekmek istediğinde ise sezon sonunda arazisini geri alabilecek.





YILLIK REKOLTE TAHMİNİ YAPILACAK

Türkiye, yapay zekâ uygulamaları ile yıllık rekolte tahmini de yapacak. Tahminlerde en fazla yüzde 10 sapma payı olması hedefleniyor. Böylece, arz talep dengesine uygun üretim modeli benimsenecek. Türkiye’nin dengeli ve planlı üretim modeli sayesinde hem çiftçi ürününü doğru fiyata satacak hem de vatandaş doğru ürünü doğru fiyata alacak. Yakın zamanda pilot bölge belirlenecek, pilot bölgede alınan sonuçlar neticesinde yapay zekâlı üretim dönemine Türkiye’nin 81 ilinde başlanacak.





KİRALAMADA ÖNCELİK YAKIN KÖYLÜDE

Ekilmeyen tarım arazilerinin yapay zekâ tarafından tespitinin yapılmasının ardından kiralamaları yapılacak. Kiralamalarda öncelik arazinin bulunduğu köyde olacak. Bölgeden kiralama için talep gelmediği takdirde çevre köyler, nahiye, ilçe, il veya bölgeden kiralama için talep gerçekleştiren kişilere araziler kiralanarak tarıma kazandırılacak. Arazi sahibi ile araziyi kiralayan arasında kira ücreti gibi konular da görüşülmeyecek. Devlet kirayı belirleyecek ve arazi sahibinin hesabına kirayı direkt olarak yatıracak. Arazi sahibi tarlasında tarım faaliyetleri yapmak istediğini kanıtlayarak, hasat sezonunun ardından kiracısından arazisini geri alabilecek.





YAPAY ZEKÂ TARLALARA DA İNECEK

Tarım ve Orman Bakanlığı, hububatın verim kalitesini düşüren tüm etkenleri yapay zekâ ile takip edecek. Uzaktan kontrollü ve otonom sistemler yapay zeka ile entegre şekilde çalışacak. Bu kapsamda kamera sistemi ve sensörler tarlalara yerleştirilecek ve yapay zekâ tarlada görülen böcek, verimsizlik gibi olumsuz durumları çiftçiye aktaracak. Böylece sadece ihtiyaç duyulan alanda ilaçlama yapılacak bu sayede maliyetler azalacak ve verim maksimuma çıkacak.



