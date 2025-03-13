"Mazot ve gübre desteği ne zaman ödenecek?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Çiftçilere yönelik mazot ve gübre desteği ödemeleri için gözler Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan gelecek açıklamalara çevrildi. Yeni adıyla temel destek ödemesi olarak da bilinen bu destek, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı üreticilerin hesaplarına yatırılıyor. Mart ayıyla birlikte beklentiler artarken, geçtiğimiz dönemde 21 Şubat 2025’te 3 milyar 218 milyon 718 bin lira tutarındaki tarımsal destekleme ödemesi hesaplara aktarılmıştı. Öte yandan, mazot ve gübre desteği birçok ilde askıya çıkarıldı ve hak sahipleri e-Devlet üzerinden sorgulama yapabiliyor.

Peki, 2025 mazot ve gübre desteği ödemeleri hangi tarihte yatırılacak? İşte, merak edilen detaylar…

MAZOT GÜBRE DESTEĞİ YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı 7 Şubat tarihinde tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Yumaklı yaptığı açıklamada; “Üretime değer veriyor, çiftçimizi destekliyoruz. 2 milyar 164 milyon 322 bin TL tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" ifadelerini kullandı.

Destekleme ödemesi ilişkin detaylar şu şekildedir;

Hububat Desteği kapsamında 1 milyar 997 milyon 350 bin TL,

Lisanslı Depoculuk Desteği kapsamında 94 milyon 29 bin TL,

Kırsal Kalkınma Yatırımları Desteği kapsamında 72 milyon 943 bin TL.

Hububat desteği; Aksaray, Eskişehir, Bursa, Muş, Ağrı, Denizli, Manisa, Mersin, Giresun, Kastamonu, Bingöl, Trabzon, Isparta illerinde buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale ürünleri için ödenecektir.

Mazot gübre desteği olarak da bilinen temel destek ödeme tarihi hakkında henüz bir açıklama gelmedi.

MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ KALKTI MI?

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "2025-2027 Yıllarında Yapılacak Bitkisel Üretime Yönelik Desteklemeler ile Diğer Bazı Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar"ın Resmi Gazete’de yayımlandığı belirtildi.

Birçok ilki barından bu kararın ardından ortaya atılan asılsız iddialara ilişkin açıklama yapma ihtiyacının hasıl olduğunun kaydedildiği açıklamada, "Mazot ve gübre desteğinin kalktığı ve üreticilerimizin prim desteği olarak ifade ettiği fark ödemesi desteğinin artık yapılmayacağı bazı basın yayın organlarınca iddia edilmiştir. Bu tamamen asılsızdır. İlk olarak; mazot ve gübre desteği kalkmamıştır. Yeni dönemde bunun tanımlaması, temel girdi maliyetleri (mazot ve gübre) esas alınarak belirlenen temel destek olarak revize edilmiştir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı olan üreticilerin, temel destek ile mazot maliyetinin yüzde 50'si ve gübre maliyetinin yüzde 25’inin karşılanacağı belirtilerek, ayrıca üretim planlaması kapsamında yer alan ürünlerin havzasında yetiştirilmesi durumunda temel desteğe ilave olarak üreticilerin kullandığı mazotun yüzde 50’sini, gübrenin de yüzde 25’ini planlı üretim desteği olarak alacağı vurgulandı.

ÇİFTÇİ DESTEK ÖDEMESİ NASIL SORGULANIR?

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olan vatandaşlar e-Devlet üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle Çiftçi Destek Ödemesi sorgulaması yapabilir.