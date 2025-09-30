MEB ortak sınav uygulaması: 1. dönem 1. sınav ne zaman? Tarihler açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 eğitim öğretim yılında uygulanacak ortak sınav takvimini duyurdu. Bu kapsamda 6, 7, 8, 9 ve 10. sınıf seviyelerinde toplam 10 ortak yazılı sınav yapılacak. Sınavların tarihleri ve ders dağılımları netleşti.

MEB, bu yıl ortak sınavlarda açık uçlu sorular kullanarak öğrencilerin dersleri ne kadar kavradığını ortaya koymayı hedefliyor. Böylece öğretmenler, öğrencilere daha detaylı geri bildirim verebilecek ve öğrenme süreci daha verimli hale gelecek.