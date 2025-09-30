MEB ortak sınav uygulaması: 1. dönem 1. sınav ne zaman? Tarihler açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı, yeni eğitim öğretim yılında ortaokul ve lise düzeyinde ortak sınav uygulamasını sürdürüyor. Türkçe, matematik ve edebiyat derslerinde yapılacak ortak yazılılar, öğrencilerin akademik başarılarını ölçerken aynı zamanda öğretmenlere de güçlü bir değerlendirme imkânı sunacak. Açık uçlu sorularla desteklenen sistem, öğrencilerin dersleri ne kadar kavradığını ortaya çıkarırken, ülke genelinde başarı seviyelerinin izlenmesine de katkı sağlayacak. Bu uygulama sayesinde hem öğrencilerin öğrenme süreci yakından takip edilecek hem de eğitim politikaları için önemli veriler elde edilecek.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 eğitim öğretim yılında uygulanacak ortak sınav takvimini duyurdu. Bu kapsamda 6, 7, 8, 9 ve 10. sınıf seviyelerinde toplam 10 ortak yazılı sınav yapılacak. Sınavların tarihleri ve ders dağılımları netleşti.
MEB ORTAK SINAV TARİHLERİ AÇIKLANDI
1. Dönem 1. yazılılar Kasım 2025’te
Bakanlığın yayımladığı takvime göre 1. dönem 1. yazılı sınavları Kasım ayında gerçekleştirilecek.
7. sınıf Türkçe sınavı 4 Kasım Salı
8. sınıf Türkçe sınavı 5 Kasım Çarşamba
9. sınıf Matematik sınavı ise 6 Kasım Perşembe günü yapılacak.
2. Dönem 1. yazılılar Nisan 2026’da
İkinci dönemin ilk yazılı sınavları Nisan ayında yapılacak.
6. sınıf Türkçe → 7 Nisan Salı
6. ve 8. sınıf Matematik → 8 Nisan Çarşamba
10. sınıf Matematik → 9 Nisan Perşembe
10. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı → 10 Nisan Cuma
2. Dönem 2. Yazılılar Haziran 2026’da
Son sınav dönemi ise Haziran ayında uygulanacak.
7. sınıf Matematik → 2 Haziran Salı
9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı → 3 Haziran Çarşamba
Açık uçlu sorularla öğrencilerin bilgi düzeyi ölçülecek
MEB, bu yıl ortak sınavlarda açık uçlu sorular kullanarak öğrencilerin dersleri ne kadar kavradığını ortaya koymayı hedefliyor. Böylece öğretmenler, öğrencilere daha detaylı geri bildirim verebilecek ve öğrenme süreci daha verimli hale gelecek.
Yeni uygulama sayesinde öğretmenler sınıf içindeki gelişimi daha yakından takip ederken, ülke genelinde elde edilecek sonuçlar da öğrencilerin akademik başarı seviyelerinin değerlendirilmesine katkı sağlayacak.