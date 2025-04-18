Milli Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim öğretim yılı için okulların ısınma ihtiyacını karşılamak amacıyla azami 400 bin ton kömür dağıtacak.

MEB'DEN OKULLARA 400 BİN TON KÖMÜR DESTEĞİ

Milli Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim öğretim yılında, bakanlığa bağlı okulların ısınma ihtiyacını karşılamak amacıyla azami 400 bin ton kömür dağıtacak. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, kömürlerin tedarik ve dağıtımı Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) tarafından yapılacak.

Kömür dağıtımında, dağıtım miktarı; derslik sayısı, bina yapıları ve iklim koşulları dikkate alınarak belirlenecek. İhtiyaç halinde kömür miktarının artırılabileceğinin yer aldığı kararda, kömürlerin sevkiyatının MEB ile TKİ arasında yapılacak protokole göre yürütüleceği, dağıtımın ise il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin koordinasyonunda sağlanacağı kaydedildi.

Kararda, yalnız çevre yönetmeliğine uygun kömürlerin sevk edileceği ve vergi ile harçların TKİ tarafından karşılanacağı belirtildi.







