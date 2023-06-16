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Mendup nedir?

Mendup nedir sorusu, Mendup kelimesinin anlamı kullanım alanı dolayısıyla pek çok kişinin merak ettiği husus olmaya devam ediyor. Kuran-ı Kerim'de de geçen Mendup kelimesinin anlamı, internet üzerinden araştırılıyor. Mendup kelimesi nebd gibi farklı bir kökten türememiş olan, Kuran-ı Kerim’deki bazı hadislerde yalın halde karşılaşılan bir sözcüktür.

15:22 . 16/06/2023 Cuma
Yeni Şafak
Mendup

Mendup

Mendup ne demek ve örnekleri neler, öğrenmemiz için dini terimler sözlüğünden yaralanmak gerekmektedir. Dinde Mendup davranış ne demek, bakacak olursak yapılması gereken davranışlar çerçevesinde değerlendirilmektedir. Yapılmasında serbest bırakılan kuralların tanımı olarak verilmektedir. Fıkıh alanındaki kurallara hitap etmektedir. Bu kelimeyle müstehap kelimesi de karıştırılmaktadır.

MENDUR NEDİR?

Mendup sözcüğü yapılması farz, sünnet ya da vacip olmayan işlerde yapılmasının tavsiye edilerek uygun görülmekte olan işler için kullanılabilen bir terimdir. Mendup sözcüğünün kökeninde adap sözcüğü yer alırken bu da edep şeklinde Türkçe içerisinde kullanılır. Din içerisinde mendup sözcüğü yapılması önerilen şeyler olarak belirlenmiştir. Yapılmadığı durumda günah ya da zarar olmayan ancak yapıldığında neticesinde güzel ahlak olan işler şeklinde nitelendirilir.

MENDUP ÖRNEKLERİ

Mendup kavramına çok sayıda örnek vermek mümkündür. Sabah namazı sırasında havanın ağarmasını beklemek bir başka ifade ile imsak vaktinin girmesinden sonra beklemek mendupa örnektir. Bununla birlikte namaz kıldıktan sonra, abdestli halde iken, yeni namaz vakti için bir kez daha abdest almak da mendup sayılır. Namazların son sünnetini, farzı ve ilk sünneti kılındığı yerden başka bir yerde kılmak mendup öneklerindendir.

MENDUP OLAN İBADET ÖRNEKLERİ NELERDİR?

Mendup ibadeletleri sıralarken İslam dünyasında ifade edilen kelimelerden biri de edeptir. Farz olmamasına rağmen yapılan tüm ibadetler kişinin edep çatısı altında yaptığı ibadetler olduğu için mendup görülmektedir. Takva sahibi olan kişiler, Allah’a yönelip dünyadaki nimetlerden vazgeçenler mendup ibadetleri gerçekleştiren bireylerdir.

Kuşluk vakti namaz kılma hali Mendup olarak kabul edilir. Kuran-ı Kerim’de böyle bir emir bulunmamasına rağmen Allah’a bağlılık halinin ifade edilmesi için bu ibadet gerçekleştirilebilir. Bu örneklemeden de yola çıkarak Kuran-ı Kerim’de herhangi bir zorunluluk veya şart ifadesi koşulmaksızın, yapılıp yapılmaması kişiye kalmış olan, kişinin Allah’la arasındaki bütünlüğünü ve iç huzurunu gerçekleştirmek adına yaptığı tüm ibadetler mendup ibadet örneği olarak gösterilebilir.



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