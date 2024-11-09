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Meteoroloji illeri tek tek sıraladı: Şemsiyenizi almadan dışarı çıkmayın!

Meteoroloji illeri tek tek sıraladı: Şemsiyenizi almadan dışarı çıkmayın!

11:459/11/2024, Cumartesi
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Meteoroloji illeri tek tek sıraladı
Meteoroloji illeri tek tek sıraladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, Marmara Bölgesi’nde hava sıcaklıklarının 4 derece düşmesi bekleniyor. İstanbul başta olmak üzere, Kocaeli, Yalova ve Kırklareli'nin kıyı bölgeleri ile Balıkesir’in kuzey kesimlerinde yağmur ve sağanak yağış etkili olacak. Vatandaşlara dikkatli olmaları ve olumsuz hava koşullarına karşı tedbir almaları tavsiye ediliyor.

Kasım ayının gelmesiyle birlikte Türkiye soğuk ve yağışlı havaya adım atıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün il il hava durumu tahminlerine göre, yurdun kuzey ve iç kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava etkili olacak. İstanbul, Kocaeli, Yalova çevreleri ile Kırklareli’nin kıyı kesimleri ve Balıkesir’in kuzey bölgelerinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Kuzey ve iç kesimlerde pus ve yer yer sis olayları görülmesi tahmin ediliyor, bu nedenle sürücülerin dikkatli olması önem taşıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre; hava sıcaklıklarının Marmara'da 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı düşünülüyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'da yer yer kuvvetli (40-60 kilometre/saat) eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:
Rüzgarın, Marmara'da kuzey yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:


Ankara: Az bulutlu ve açık 15


İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 16


İzmir: Az bulutlu ve açık 21


Adana: Az bulutlu ve açık 27


Antalya: Az bulutlu ve açık 26


Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 17


Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 16


Erzurum: Az bulutlu ve açık 10


Diyarbakır: Az bulutlu 18

#Meteoroloji
#sağanak
#Yağış

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