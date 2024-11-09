Meteoroloji illeri tek tek sıraladı: Şemsiyenizi almadan dışarı çıkmayın!

Kasım ayının gelmesiyle birlikte Türkiye soğuk ve yağışlı havaya adım atıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün il il hava durumu tahminlerine göre, yurdun kuzey ve iç kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava etkili olacak. İstanbul, Kocaeli, Yalova çevreleri ile Kırklareli’nin kıyı kesimleri ve Balıkesir’in kuzey bölgelerinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Kuzey ve iç kesimlerde pus ve yer yer sis olayları görülmesi tahmin ediliyor, bu nedenle sürücülerin dikkatli olması önem taşıyor.