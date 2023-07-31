Fenerbahçe transferini resmen duyurdu: Miha Zajc sarı lacivertli ekipte!
Miha Zajc kimdir, nereli?
Miha Zajc, 1 Temmuz 1994 tarihinde Šempeter pri Gorici, Slovenya doğumludur. On Numara mevkiinde oynayan Sloven millî futbolcudur. Süper Lig takımlarından Fenerbahçe'de forma giymektedir.
Miha Zajc kulüp kariyeri
Profesyonel kariyerine Interblock kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Olimpija Ljubljana, Celje, Olimpija Ljubljana, Empoli kulüplerinde oynadı.
Miha Zajc hangi takımlarda oynadı?
31 Ocak 2019 tarihinde Fenerbahçe'ye transfer oldu. Fenerbahçe forması altında ilk maçına 16 Şubat 2019 tarihinde Konyaspor karşısında ilk 11'de çıktı. Maçın 63. dakikasında yerini André Ayew'e bıraktı. 25 Şubat 2019 tarihinde Beşiktaş Vodafone Park Stadyumu'nda oynanan derbide ilk 11 başladı. Fenerbahçe ilk yarıyı 3-0 yenik kapattı. 55. dakikada Miha Zajc, Nebil Dirar'ın ceza sahası dışından kale alanına gönderdiği topta iki Beşiktaş futbolcusu arasından golü buldu ve skoru 3-1'e getirdi, bu gol Süper Lig'de atmış olduğu ilk gol oldu. Maç 3-3'lük beraberlik ile sonuçlandı.
Fenerbahçe'ye ligin ikinci yarısında dahil olan Miha Zajc, bu sezonda 10 maça çıktı ve 2 gol attı.
Bu sezonda da Süper Lig'de 10 maça çıkan futbolcu, 2-2 biten Antalyaspor maçında 90+6. dakikada topu ağlara göndererek Fenerbahçe'nin 1 puan almasını sağladı. Türkiye Kupası'nda ise 7 maça çıktı, 1 gol, 1 asist ile takımına katkı sağladı.
Bu sezonda Fenerbahçe'den İtalyan futbol takımı olan Genoa'ya kiralık olarak gönderildi. Seri A'da toplam 31 maça çıktı ve 1 gol, 3 asist yaptı. İtalya Kupası'nda ise 3 maça çıktı, skora katkı sağlayamadı.
Fenerbahçe formasıyla en son lig golünü 29 Şubat 2020 tarihinde Antalyaspor'a atan futbolcu, bu sezondaki ilk golünü 540 gün sonra tekrar Antalyaspor'a attı. Fenerbahçe maçı 2-0 kazandı.