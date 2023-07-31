Geçen sezonu 2. sırada bitiren ve şampiyonluk kupasını kıl payı Galatasaray’a kaptıran Fenerbahçe, yeni sezona yeni teknik direktör ve çok sayıda transferle giren bir yandan da takımdan ayrılıklar da devam ediyor. Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor. Sarı-lacivertliler Rodrigo Becao'yu KAP'a bildirirken, Dimitris Pelkas, Ezgjan Alioski ve Mergim Berisha da takımla yollarını ayırdı. Fenerbahçe, Umut Nayir, Mert Müldür ve Miha Zajc ile anlaşıldığını açıkladı. Peki Fenerbahçe kimi aldı? Hangi futbolcuyu transfer etti? İşte Fenerbahçe transfer haberleri.