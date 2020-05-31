Modamelis Tesettür Giyim Yeni Sezon Modelleri

Tesettür giyimin trendleri her yıl değişirken artık kadınlar için hem şık hem rahat tasarımlara imza atılıyor. Yeni sezon ürünlerle de kadınların tarzlarını rahatlıkla yansıtabilecekleri tunikler ön plana çıkıyor. Geçtiğimiz yılın pantolonlu takım trendi bu yıl etekli takımlar olarak sezonda yerini alıyor.

Volanlı Tunik Modelleri

Tesettür giyimkombini için en çok tercih edilen tunikler yeni sezonda oldukça hareketleri tasarımlara sahip. Kışın başlayan volanlı kazak modası hareketli stilini tuniklere taşıyor. Tek renk tasarımlara sahip tuniklerin kombin yaparken sönük kalmaması için kollarına hareket katılmış. Kol detayı tunikleri sade ve cansız bir görünümden kurtarırken kombin kolaylığı da sağlıyor. Hareketli kol detayları ve canlı tek renk tasarımları olduğu için bu tuniklerle kombin yapmak oldukça kolay.

Kumaş veya kot pantolonla birlikte tercih edebileceğiniz sade renkli bir eşarp hem şık hem rahat bir kombin yapmanız için yeterli. Yeni sezon eşarp modellerinde de sade tasarımlar ön plana çıktığı için kombin ürünlerini kolaylıkla bulabilirsiniz. Modamelis kombin önerileri ile yeni sezon tunikleri tarzınıza uygun her stilde kullanabilirsiniz.

Yeni Sezon Tesettür Elbise Modelleri

Elbise modası hiç geçmeyeceği gibi her sezon birbirinden şık elbiseler tesettür giyimkataloglarında yerini alıyor. Yeni sezon elbiselerde fırfırlar, çiçek desenleri, simler, volanlar elbiselere bambaşka bir hava katıyor. Çiçek desenlerinin revaçta olduğu elbiseler hem günlük hem de şık bir ortam için kombin yapılabilir. Çiçek deseninin elbiseye kattığı doğallık sade tarzınızı yansıtmanız için eşsiz bir tasarım. Hiç makyaj yapmadan kullanabileceğiniz elbise modelleri ile yazı oldukça rahat geçireceksiniz.

Şıklığından ödün vermeyen kadınlar için yeni sezonda birbirinden güzel elbise tasarımlarına imza atılmış. Elbiselerin sade tasarımlarının yanında kollarına fark katılarak sade ve şık tarzın en güzel halleri yansıtılmış. Kolları sim detaylı sade tasarımlı modeller sezonun en şık tasarımları arasında yer alıyor.

Etekli Takım Modelleri

Takım modelleri muhafazakâr giyimin son trendleri arasında. Geçtiğimiz yılın pantolon ve tunik takımları yerini etekli takım modellerine bırakıyor. Yeni sezon tasarımların kumaşları ise pantolonlu takımlara göre daha hareketli. Sade tasarımın yanı sıra çizgi detayları, volanlar, büzgüler ön plana çıkıyor.

Etekli takım modelleri aynı desenli ceketlerle kombin yapıldığında oldukça modern bir görünüm kazanıyor. Kullanımı kolay olan yeni sezon ürünlerin kombin zorluğu olmaması günlük hayatta rahatlıkla kullanılmasını sağlıyor. Sade tasarım tercih edenler için de yeni sezonda sade takım tasarımlarına yer verilmiş. Tesettür giyim takım modelleri arasında tek renk ve sade tasarımlı takımlar da sezonda bulabileceğiniz ürünler arasında.

Piliseli Etek Modelleri

Tesettür giyim ürünlerinin vazgeçilmezi etekler yeni sezonda bambaşka stillerle karşımıza çıkıyor. Eskiden tercih edilen kalem eteklerin yanı sıra yeni sezonda oldukça rahat etekleri var. Salaş eteklerin ön planda olduğu sezonda Piliseli etekler sezonun en çok satan ürünleri arasında. Hareketli bir tasarıma sahip olduğu için renkleri sade kullanılan eteklerde yer verilen kemer detayı eteğe oldukça modern bir görünüm kazandırıyor. Kombinin öne çıkan parçası etek olduğu için seçeceğiniz diğer ürünlerle sade veya şık bir stil yakalayabilirsiniz. Modamelis ürünleri arasında kombin için tercih edebileceğiniz tüm aksesuarlar yer alıyor.

Yeni Sezon Havuç Pantolon Modelleri

Havuç pantolon trendi geçtiğimiz yılda başlamıştı. Bu sezon da tesettür giyim modelleri arasında en çok tercih edilen pantolonlar arasında yerini alıyor. Havuç pantolon detayları vücut hatlarını belli etmediği için sadece pantolon kullanarak kombin yapabilir veya spor tuniklerle kolaylıkla kullanabilirsiniz.