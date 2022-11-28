MSB işçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Savunma Bakanlığı personel alınacağını duyurmuştu. MSB personel alımı başvuruları 25 Kasım itibarıyla sona erdi. Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde görev almak isteyenlerin gözü MSB personel alımı sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. İşte, İŞKUR 2022 MSB personel alımı kura çekimi ve sınav sonuçları detayları...
MSB PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI TAMAMLANDI!
Milli Savunma Bakanlığı 18 ilde, 89 farklı meslekten personel alımına ilişkin ilanı yayınladı. 21 Kasım tarihi itibarıyla başlayan MSB işçi alımı başvuruları, 25 Kasım 2022 tarihinde sona erdi.
MSB PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MSB personel alımı başvurusu olumlu değerlendirilen adaylar, kura çekiminin ardından sınava katılmaya hak kazanacak. MSB personel alımı sınavında başarılı olan adaylar uygun pozisyonlara yerleştirilecek.
MSB personel alımı kura çekimi 8 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek, başvuru sonuçlarının ise bu tarihten önce ilan edilmesi bekleniyor.
HANGİ KADROLARDA ALIM YAPILACAK?
En fazla MSB işçi alımı; Metal Sac İşleme İşçisi, Tesviyeci, Elektronik Teknisyeni, Elektrikçi, Tekne Montaj İşçisi ve Temizlik Görevlisi kadrolarında yapılacak.
HANGİ İLLERDE ALIM YAPILACAK?
İzmir, Kocaeli, Ankara, İstanbul, Tekirdağ, Muğla, Mersin, Hatay ,Erzincan, Diyarbakır, Niğde, Kayseri, Erzurum, Elazığ, Eskişehir, Sivas, Adana ve Afyonkarahisar illerinde Milli Savunma Bakanlığı personel alımı yapılacak.
KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
MSB işçi alımı kura çekimi 8 Aralık tarihinde gerçekleşecek.