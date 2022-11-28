MSB işçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Savunma Bakanlığı 18 ilde 89 farklı meslekten personel alacağını duyurdu. MSB personel alımı başvuru detayları ise vatandaşların gündeminde yerini aldı. MSB personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuyla araştırma yapıyor. Peki, İŞKUR MSB personel alımı kura çekimi ve sınavı ne zaman yapılacak? İşte MSB kura çekimi ve sınav tarihleri!

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