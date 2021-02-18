Natural Clinic Tüm Dünyadan Doktorlara Türkiye’de Eğitim Hizmeti Sunuyor

Türkiye coğrafi konumu, sağlık sektöründeki yüksek teknolojiye sahip sağlık tesisleri, deneyimli doktor kadroları sayesinde dünyanın birçok bölgesinden insanın tercih ettiği medikal turizm merkezi olmaya devam ediyor.

Medikal turizm alanında hizmet veren firmalardan Natural Clinic sektördeki gelişme sürecini bir adım daha ileriye taşımayı başarıyor. Natural Clinic’in bir diğer markası Natural Academy, tüm dünyadan doktorlara Türkiye’de eğitim hizmeti sağlıyor. Deneyimli Türk doktorlarından saç ekimi üzerine eğitim alan doktorlar ülkelerine en yeni teknikleri ve farklı uygulama şekillerini öğrenmiş şekilde geri dönüyorlar.

Grubun kurucusu ve CEO’su Buğra Ersin Mürtezaoğlu verdikleri eğitimle şu ana kadar 60’ın üzerinde ülkeden, 1200’e yakın doktorun Türkiye’ye gelip saç ekimi üzerine teknik eğitim aldığını belirtiyor. Eğitim almış doktorların Amerika, Kanada ve İngiltere gibi ülkelerde saç ekimi uygulamalarına başladığını ifade eden Mürtezaoğlu, Türkiye’nin sunduğu kaliteyi dünyaya taşımaktan gurur duyduğunu belirtti.

Natural Clinic, İstanbul, Ataköy’de 5.000 metrekare kapalı alanda plastik cerrahi, diş tedavileri, mide operasyonları ve saç ekimi hizmetlerini veriyor. Kaliteli uygulamaları ile tüm dünyanın dikkatini üzerine çekmeyi başarıyor. Medikal eğitim alanında ise Natural Academy markası ile sağladığı teknik eğitim imkanları ile ilerleyen yıllarda da ön planda olmayı hedefliyor.