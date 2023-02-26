Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
Sağlık Bakan Fahrettin Koca, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve yıkıma uğrayan 11 ilden biri olan Gaziantep İslahiye'de açıklamalarda bulundu. Koca, Gaziantep ve Osmaniye'deki incelemeleri sonrasında iki ildeki hastane doluluk oranlarına ve şebeke suyuna ilişkin açıklama yaptı.
Nurdağı ve İslahiye'de şebeke suyu kullanılır mı?
Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları şöyle: ''Gaziantep genelinde can kayıplarımız 3 bin 897’ye ulaştı. Osmaniye'de 993 hayat kaybettik. Gaziantep'teki hastanelerde yatak doluluk yüzde 44'tür, yoğun bakım doluluk yüzde 58'dir. İslahiye, Nurdağı ilçe ve Gaziantep'te su klorlama ve ölçümler düzenli yapılmakta. 736 su örneği alındı, bunun 512'si sağlığa uygun 103 uygunsuz bulunmuştur. İslahiye, Nurdağı haricinde Gaziantep merkez şebeke suyu içme suyu olarak kullanılabilir, İslahiye ve Nurdağı'nda kullanılamaz.
Osmaniye'de 61 sağlık tesisinden 43'ü hasarsız durumdadır. Hastanelerde servis doluluk yüzde 48. Yoğun bakım doluluk yüzde 59'dur. Alınan 325 su örneğinden 214'ü uygun 9'u uygunsuz bulunmuştur. 21 su örneğinde mikrobiyolojik, 83 su örneğinde ise kimyasal uygunsuzluk tespit edilmiştir. Osmaniye’de, afetzede diğer şehirlerimizde halk sağlığını tehdit edecek bir durum bugün itibarıyla saptanmamıştır.''