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Bakan Koca Nurdağı ve İslahiye'de şebeke suyu uyarısında bulundu

Kahramanmaraş merkezli deprem İslahiye’de 1.347, Nurdağı’nda 2.170 vatandaşımızın hayatının kaybetmesine neden oldu. Sağlık Bakan Fahrettin Koca, "Nurdağı ve İslahiye'de şebeke suyu içme suyu olarak kullanılmamalıdır" uyarısında bulundu.

17:23 . 26/02/2023 Pazar
Yeni Şafak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakan Fahrettin Koca, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve yıkıma uğrayan 11 ilden biri olan Gaziantep İslahiye'de açıklamalarda bulundu. Koca, Gaziantep ve Osmaniye'deki incelemeleri sonrasında iki ildeki hastane doluluk oranlarına ve şebeke suyuna ilişkin açıklama yaptı.

Nurdağı ve İslahiye'de şebeke suyu kullanılır mı?

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları şöyle: ''Gaziantep genelinde can kayıplarımız 3 bin 897’ye ulaştı. Osmaniye'de 993 hayat kaybettik. Gaziantep'teki hastanelerde yatak doluluk yüzde 44'tür, yoğun bakım doluluk yüzde 58'dir. İslahiye, Nurdağı ilçe ve Gaziantep'te su klorlama ve ölçümler düzenli yapılmakta. 736 su örneği alındı, bunun 512'si sağlığa uygun 103 uygunsuz bulunmuştur. İslahiye, Nurdağı haricinde Gaziantep merkez şebeke suyu içme suyu olarak kullanılabilir, İslahiye ve Nurdağı'nda kullanılamaz.

Bakan Fahrettin Koca

Osmaniye'de 61 sağlık tesisinden 43'ü hasarsız durumdadır. Hastanelerde servis doluluk yüzde 48. Yoğun bakım doluluk yüzde 59'dur. Alınan 325 su örneğinden 214'ü uygun 9'u uygunsuz bulunmuştur. 21 su örneğinde mikrobiyolojik, 83 su örneğinde ise kimyasal uygunsuzluk tespit edilmiştir. Osmaniye’de, afetzede diğer şehirlerimizde halk sağlığını tehdit edecek bir durum bugün itibarıyla saptanmamıştır.''



#Nurdağı
#İslahiye
#şebeke suyu
#Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
6 dakika önce
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Bakan Koca Nurdağı ve İslahiye'de şebeke suyu uyarısında bulundu
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