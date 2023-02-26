Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem 10 ilde büyük yıkıma neden oldu. Emniyet personelinin, son depremlerden etkilenen illerden Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep ve Malatya'da yapacakları görevler, bugünden itibaren "şark hizmeti" olarak kabul edilecek. 4 il, 48 ilçe ve 4 doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatı olmak üzere 56 birimdeki görev süreleri yeniden düzenlendi. Bu illerdeki görevli personelin, bugünden itibaren çalışacakları süre "şark hizmeti"nden sayılacak. Peki yaş haddi emeklilik ve ipka talebi şartları neler? İşte detaylar.