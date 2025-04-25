ÖGG SINAV SONUÇ TARİHİ 2025: ÖGG sınav sonuç tarihi açıklaması geldi mi, ne zaman belli olacak?

Özel Güvenlik Görevlisi olmak isteyen adaylar için yeni sınav takvimi belli oldu. 115. dönem ÖGG sınavı 29 Haziran 2025'te yapılacak. Başvuru ve eğitim süreci için takvim işlemeye başladı.

114. DÖNEM ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

EGM tarafından 12 Nisan'da düzenlenen Özel Güvenlik 114. Temel Eğitim ve 90. Yenileme Eğitimi Sınavı için sonuçlar 2 Mayıs tarihinde erişime sunulacak. Sonuçlar ÖGNET üzerinden sorgulanabilecek.

115. dönem ÖGG sınavı için henüz kılavuz yayımlanmadı. Ancak eğitimler 16 Mayıs Cuma günü son bulacak ve sınav uygulaması 29 Haziran 2025 Pazar günü olacak.