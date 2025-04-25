Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
ÖGG SINAV SONUÇ TARİHİ 2025: ÖGG sınav sonuç tarihi açıklaması geldi mi, ne zaman belli olacak?

ÖGG SINAV SONUÇ TARİHİ 2025: ÖGG sınav sonuç tarihi açıklaması geldi mi, ne zaman belli olacak?

14:4025/04/2025, пятница
Yeni Şafak
Sonraki haber
ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Özel Güvenlik Görevlisi olmak isteyen adayların beklediği sınav sonuçları için tarih belli oldu. Emniyet Genel Müdürlüğü, 114. Dönem ÖGG sınav sonuçlarını 2 Mayıs’ta açıklayacak. Adaylar sonuçlarını EGM’nin resmi sitesinden T.C. kimlik numarasıyla sorgulayabilecek.

Özel Güvenlik Görevlisi olmak isteyen adaylar için yeni sınav takvimi belli oldu. 115. dönem ÖGG sınavı 29 Haziran 2025'te yapılacak. Başvuru ve eğitim süreci için takvim işlemeye başladı.

114. DÖNEM ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

EGM tarafından 12 Nisan'da düzenlenen Özel Güvenlik 114. Temel Eğitim ve 90. Yenileme Eğitimi Sınavı için sonuçlar 2 Mayıs tarihinde erişime sunulacak. Sonuçlar ÖGNET üzerinden sorgulanabilecek.

115. dönem ÖGG sınavı için henüz kılavuz yayımlanmadı. Ancak eğitimler 16 Mayıs Cuma günü son bulacak ve sınav uygulaması 29 Haziran 2025 Pazar günü olacak.

116. dönem ÖGG sınavı 24 Ağustos Pazar, 117. dönem ÖGG sınavı 19 Ekim Pazar ve 118. dönem ÖGG sınav uygulaması da 14 Aralık Pazar günü olacak.

#ögg sonuç
#ögg sınavı
#ÖGG sınav sonuçları
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Cuma namazı vakitleri 25 Nisan 2025: Ankara, İzmir, İstanbul'da cuma namazı saat kaçta? Diyanet ezan vakitleri