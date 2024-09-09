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Okuldan kısa süreli uzaklaştırma cezası kaç gün? Alt ve üst sınırlar nasıl belirlenir?

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1,2 milyona yakın öğretmen için 2024-2025 eğitim öğretim yılı başladı. Okuldan kısa süreli uzaklaştırma cezası, öğrencinin okul kurallarını ihlal etmesi durumunda verilen bir disiplin cezasıdır. Bu cezanın süresi genellikle bir ila beş gün arasında olup, öğrencinin okul binasına, eklentilerine ve işletmelerde yapılan her türlü eğitim ve öğretim etkinliğine katılmasını engeller. Peki okuldan kısa süreli uzaklaştırma cezası kaç gün? İşte ortaokul ve lise disiplin cezası.

10:27 - 9/09/2024 Monday
Yeni Şafak
Ortaokul ve lisede disiplin cezaları
Ortaokul ve lisede disiplin cezaları

Yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen için yaz tatilinin ardından yeni eğitim-öğretim dönemi, 74 bin okul ve 750 bine yakın derslikte başladı. Okulların açılmasıyla birlikte kısa süreli uzaklaştıma cezası merak edilmeye başlandı. Okuldan kısa süreli uzaklaştırma cezası, bir öğrencinin okul kurallarını ciddi şekilde ihlal etmesi durumunda verilen bir disiplin cezasıdır. Bu ceza, öğrencinin bir süreliğine okuldan uzaklaştırılması anlamına gelir. Peki dkuldan kısa süreli uzaklaştırma cezası nedir, nasıl uygulanır? Okuldan kısa süreli uzaklaştırma cezası kaç gün?

Okuldan kısa süreli uzaklaştırma cezası nasıl uygulanır?

Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 172 nci maddesine göre;

(2) Okul değiştirme cezası alan öğrenciler;

a) (Değişik:RG-1/9/2018-30522) Millî eğitim müdürlüklerince öğrenci velisi bilgilendirilerek okul türleri ve bu Yönetmeliğin nakille ilgili hükümleri göz önünde bulundurularak uygun okullara 5 iş günü içerisinde tercih yapılması sağlanır. Velisi tarafından tercih yapılmayan öğrencinin nakli ilgili öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonunca resen gerçekleştirilir. Aynı ilde öğrencinin devam edebileceği programın bulunmaması hâlinde Bakanlığın ilgili birimiyle işbirliği yapılarak gerekli tedbirler alınır.

b) (Değişik:RG-16/9/2017-30182) (Değişik ibare:RG-15/11/2022-32014) Yatılı öğrencilerin nakilleri, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği ve bu Yönetmeliğin nakille ilgili hükümlerine göre uygun okullara yapılır.

c) (Değişik:RG-1/7/2015-29403) Okul değiştirme cezası alan öğrenciler, ceza aldıkları okula dönemezler,

ç) Öğrencinin kayıtlı olduğu okul dışında; kaldığı pansiyonda, ders, kurs veya telafi eğitimi aldığı okullarda, disiplin olaylarına karışıp bir başka okula nakledilen öğrencilerden; naklen geldiği okul tarafından okul değiştirme cezası verilenlere yeniden okul değişikliği yaptırılmaz ve nakil durumları, aldıkları cezayla ilişkilendirilerek kayıtlarda belirtilir. Süresi içinde itirazda bulunulması hâlinde, itiraza ilişkin karar verilinceye kadar ceza uygulanmaz.

#kısa süreli uzaklaştırma cezası
#MEB
#Ortaokulda disiplin cezaları
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Okuldan kısa süreli uzaklaştırma cezası kaç gün? Alt ve üst sınırlar nasıl belirlenir?