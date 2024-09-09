Yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen için yaz tatilinin ardından yeni eğitim-öğretim dönemi, 74 bin okul ve 750 bine yakın derslikte başladı. Okulların açılmasıyla birlikte kısa süreli uzaklaştıma cezası merak edilmeye başlandı. Okuldan kısa süreli uzaklaştırma cezası, bir öğrencinin okul kurallarını ciddi şekilde ihlal etmesi durumunda verilen bir disiplin cezasıdır. Bu ceza, öğrencinin bir süreliğine okuldan uzaklaştırılması anlamına gelir. Peki dkuldan kısa süreli uzaklaştırma cezası nedir, nasıl uygulanır? Okuldan kısa süreli uzaklaştırma cezası kaç gün?

Okuldan kısa süreli uzaklaştırma cezası nasıl uygulanır?

Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 172 nci maddesine göre;

(2) Okul değiştirme cezası alan öğrenciler;

a) (Değişik:RG-1/9/2018-30522) Millî eğitim müdürlüklerince öğrenci velisi bilgilendirilerek okul türleri ve bu Yönetmeliğin nakille ilgili hükümleri göz önünde bulundurularak uygun okullara 5 iş günü içerisinde tercih yapılması sağlanır. Velisi tarafından tercih yapılmayan öğrencinin nakli ilgili öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonunca resen gerçekleştirilir. Aynı ilde öğrencinin devam edebileceği programın bulunmaması hâlinde Bakanlığın ilgili birimiyle işbirliği yapılarak gerekli tedbirler alınır.

b) (Değişik:RG-16/9/2017-30182) (Değişik ibare:RG-15/11/2022-32014) Yatılı öğrencilerin nakilleri, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği ve bu Yönetmeliğin nakille ilgili hükümlerine göre uygun okullara yapılır.

c) (Değişik:RG-1/7/2015-29403) Okul değiştirme cezası alan öğrenciler, ceza aldıkları okula dönemezler,