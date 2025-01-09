Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından duyurulan 2024-2025 çalışma takvimi ile birlikte tatil günleri de netleşmiş oldu. Yaklaşık yirmi milyon ilk ve ortaöğretim öğrencisi 17 Ocak Cuma günü karnelerine kavuşacak. Yarıyıl tatilini heyecanla bekleyen öğrenciler 20 Ocak tarihi itibarıyla resmi olarak 15 tatile başlamış olacak. MEB takvimine göre, sömestr tatili 31 Ocak Cuma günü sona erecek. İkinci dönem ise 3 Şubat'ta resmen başlamış olacak.





OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK, NE ZAMAN AÇILACAK?





Yarıyıl tatili, 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek. İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.





Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla yayımlanan "2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimi" genelgesine göre öğretmenlerin mesleki çalışmaları, yeni eğitim öğretim yılında 2 Eylül Pazartesi başlayacak.





Birinci dönem, 9 Eylül 2024 Pazartesi başlayacak ve 17 Ocak 2025 Cuma sona erecek.





2024-2025 eğitim öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 2-6 Eylül'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.





Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5. sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9. sınıflar ile pansiyonda kalacak öğrencilere yönelik okul hakkında bilgilendirme, akademik ve mesleki gelişimlerini destekleme, yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlama amacıyla gerekli rehberlik çalışmaları yapılacak.





Birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024'te yapılacak.





Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek. İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.





İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.





SÖMESTR TATİLİ İÇİN ÖĞRENCİLERE TAVSİYELER





Sömestr tatili, öğrenciler için hem dinlenme hem de gelişim fırsatı sunan önemli bir dönemde. Bu zamanı verimli geçirmek, hem akademik hem de kişisel gelişim açısından faydalı olabilir. İşte öğrencilere sömestr tatili için bazı tavsiyeler:





- Dinlenmeye Zaman Ayırın





Zihinsel ve Fiziksel Dinlenme: Tatil, yoğun bir dönemin ardından zihinsel ve fiziksel yenilenmek için mükemmel bir fırsattır. Yeterince uyumaya, doğada zaman geçirmeye ve hobilerle ilgilenmeye özen gösterin.

Stresten Uzak Durun: Okulda yaşadığınız stresi bir kenara bırakıp rahatlatıcı aktivitelerle vakit geçirin.





- Kişisel Gelişime Yatırım Yapın





Yeni Bir Hobi Edinin: Tatil zamanı, yeni beceriler öğrenmek için harika bir fırsattır. Resim yapmak, müzik aleti çalmak, yazılım öğrenmek veya yemek yapmak gibi yeni hobiler keşfedin.

Kitap Okuyun: Kitap okumak, kelime dağarcığınızı geliştirmenin ve düşünsel derinlik kazanmanın harika bir yoludur. Hem eğlenceli hem de öğretici kitaplar seçebilirsiniz.





- Akademik Çalışmalara Göz Atın





Yarım Kalan Konuları Tekrar Edin: Tatil, okulda öğrenilenleri pekiştirmek için iyi bir zaman olabilir. Eksik olduğunuz konularda küçük tekrarlar yaparak bir sonraki döneme daha hazırlıklı girebilirsiniz.

Yararlı Kaynaklardan Faydalanın: İnternetteki eğitim videoları, online kurslar veya interaktif uygulamalarla, eksik olduğunuz alanlarda ekstra çalışabilirsiniz.





- Sosyal Aktivitelere Zaman Ayırın





Aile ile Vakit Geçirin: Tatilde aile bireyleriyle kaliteli zaman geçirmek, bağlarınızı güçlendirir. Birlikte oyunlar oynayın, film izleyin ya da uzun yürüyüşlere çıkın.

Arkadaşlarla Plan Yapın: Tatilde arkadaşlarınızla buluşup keyifli aktiviteler yaparak sosyal ilişkilerinizi güçlendirebilirsiniz. Ortak hobiler geliştirmek de eğlenceli olabilir.





- Sağlıklı Alışkanlıklar Edinin





Fiziksel Aktiviteye Yönelin: Tatilde egzersiz yapmak, hem fiziksel sağlığınız için hem de ruhsal olarak zinde kalmanızı sağlar. Spor yapmak, yoga veya bisiklet sürmek gibi aktiviteler tercih edebilirsiniz.

Sağlıklı Beslenin: Tatilde sağlıklı beslenmeye özen gösterin. Dengeleyici ve besleyici öğünlerle sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmeye çalışın.





- Yaratıcı Olun





Kendi Projelerinizi Başlatın: Resim yapmak, yazı yazmak, film çekmek veya kendi web sitenizi oluşturmak gibi yaratıcı projelere başlamak, tatili verimli geçirmenin harika yollarından biridir.

Zamanı Etkin Kullanın: Tatil sürecinde yalnızca eğlenmek yerine, hayal gücünüzü kullanarak kişisel projeler üretmeye çalışın.





-Günlük Plan Yapın





Hedef Belirleyin: Tatil boyunca neler yapmak istediğinize dair bir liste oluşturun. Her gününüzü bir plan dahilinde geçirin. Böylece boş zamanlarınızı verimli kullanabilirsiniz.

Zamanı Düzenleyin: Dengeyi sağlamak için eğlence, dinlenme ve çalışmayı birbirine karıştıran bir zaman çizelgesi oluşturun.





- Dijital Detoks Yapın





Teknolojiyi Azaltın: Sürekli ekran başında olmak, zihinsel yorgunluğa neden olabilir. Bir süreliğine sosyal medya kullanımını sınırlayıp daha fazla dışarıda vakit geçirebilirsiniz.

Sömestr tatili, sadece dinlenmek değil, aynı zamanda kendinizi geliştirmek, hobilerinize vakit ayırmak ve eğlenmek için de bir fırsattır. Bu önerilerle, tatilinizin verimli ve keyifli geçmesini sağlayabilirsiniz.











