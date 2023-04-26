Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague Play-Off turu ilk maçında Yunanistan ekibi Olympiacos ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

OLYMPİAKOS - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

EuroLeague Play-Off turu ilk karşılaşması Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçı 26 Nisan Çarşamba yani bu akşam saat 21.45'te oynanacak. Mücadele S Sport Plus 'tan canı yayınlanacak.

SARI-LACİVERTLİ EKİPTE 3 EKSİK, 3 BELİRSİZ

Yarın oynanacak karşılaşma öncesinde sarı-lacivertli ekipte 3 oyuncu forma giyemeyecek. Fenerbahçe'de sakatlıkları süren Nemanja Bjelica, Devin Booker ve Samet Geyik, Yunanistan kafilesinde yer almadı. Sarı-lacivertlilerde Scottie Wilbekin, Metecan Birsen ve Marko Guduric'in durumları maç saatinde belli olacak. Üç oyuncunun da yarın sahada olması daha kuvvetli bir ihtimal olarak göze çarpıyor.

ITOUDIS: ŞU ANDA EUROLEAGUE'DEKİ EN İYİ VE EN TUTARLI TAKIMA KARŞI OYNAYACAĞIZ

Karşılaşma öncesi açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Beko Başantrenörü Dimitris Itoudis, takımda sakat oyuncuların fazla olduğunu ancak mücadele edeceklerini belirterek, "Organizasyon olarak yeniden play-off'a kaldığımız için gururluyuz. Bu, sezon başındaki hedeflerimizden biriydi. Şu anda EuroLeague'deki en iyi ve en tutarlı takıma karşı oynayacağız. İyi basketbol oynuyorlar, organizeler, çok iyi bir koç ekibi ve oyuncuları var. Sakatlıklarımız fazla, bu yüzden görevimiz zor. Maalesef durum bu ama çok kararlıyız. Önümüzdeki iki maçlık seriden ders çıkararak ilerleyeceğiz. Oraya gidip mücadelemizi vermek istiyoruz" dedi.





Sarı-lacivertli ekibin Yunan oyun kurucusu Nick Calathes ise zorlu bir takıma karşı oynayacaklarını ve kazanmak için sahaya çıkacaklarını vurguladı.





TURKİSH AİRLİNE EUROLEAGUE DİĞER EŞLEŞMELERİ

Turkish Airlines Euroleague'de Dörtlü Final organizasyonuna Litvanya'nın Kaunas şehri ev sahipliği yapacak. 19-21 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek olan organizasyonda karşılaşmalar, Zalgirio Arena'da oynanacak.

Turkish Airlines EuroLeague'deki diğer play-off eşleşmeleri ise şu şekilde;

Real Madrid - Partizan Belgrad

Barcelona - Zalgiris Kaunas

As Monaco - Maccabi Tel Aviv

Final Four yolundaki bu kritik mücadeleler, S Sport ve S Sport2 ekranlarında TV+ ile sporseverlere ulaşacak.



















