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Turkish Airlines EuroLeague Play-Off turu: Fenerbahçe Olympiacos karşısında

Turkish Airlines EuroLeague Play-Off turu ilk maçında Fenerbahçe Beko, Yunan temsilcisi Olympiacos'a konuk olacak. Normal sezonu 19 galibiyet 15 mağlubiyetle 8'inci sırada tamamlayan sarı-lacivertli ekip, 24 galibiyet 10 mağlubiyet ile normal sezonu ilk sırada tamamlayan Yunan ekibi karşısında Dörtlü Final'e yükselmek için mücadele edecek. 3 galibiyete ulaşan takımın Dörtlü Final'e yükseleceği seride Olympiacos, ev sahibi avantajına sahip olduğu için ilk 2 maçı kendi sahasında oynayacak. Peki Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Turkish Airlines EuroLeague diğer eşleşmeler neler? İşte maç yayın bilgisi.

10:05 . 26/04/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague Play-Off turu ilk maçında Yunanistan ekibi Olympiacos ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

OLYMPİAKOS - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

EuroLeague Play-Off turu ilk karşılaşması Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçı
26 Nisan Çarşamba
yani bu akşam saat 21.45'te oynanacak. Mücadele
S Sport Plus
'tan canı yayınlanacak.

SARI-LACİVERTLİ EKİPTE 3 EKSİK, 3 BELİRSİZ

Yarın oynanacak karşılaşma öncesinde sarı-lacivertli ekipte 3 oyuncu forma giyemeyecek. Fenerbahçe'de sakatlıkları süren Nemanja Bjelica, Devin Booker ve Samet Geyik, Yunanistan kafilesinde yer almadı. Sarı-lacivertlilerde Scottie Wilbekin, Metecan Birsen ve Marko Guduric'in durumları maç saatinde belli olacak. Üç oyuncunun da yarın sahada olması daha kuvvetli bir ihtimal olarak göze çarpıyor.

ITOUDIS: ŞU ANDA EUROLEAGUE'DEKİ EN İYİ VE EN TUTARLI TAKIMA KARŞI OYNAYACAĞIZ

Karşılaşma öncesi açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Beko Başantrenörü Dimitris Itoudis, takımda sakat oyuncuların fazla olduğunu ancak mücadele edeceklerini belirterek, "Organizasyon olarak yeniden play-off'a kaldığımız için gururluyuz. Bu, sezon başındaki hedeflerimizden biriydi. Şu anda EuroLeague'deki en iyi ve en tutarlı takıma karşı oynayacağız. İyi basketbol oynuyorlar, organizeler, çok iyi bir koç ekibi ve oyuncuları var. Sakatlıklarımız fazla, bu yüzden görevimiz zor. Maalesef durum bu ama çok kararlıyız. Önümüzdeki iki maçlık seriden ders çıkararak ilerleyeceğiz. Oraya gidip mücadelemizi vermek istiyoruz" dedi.


Sarı-lacivertli ekibin Yunan oyun kurucusu Nick Calathes ise zorlu bir takıma karşı oynayacaklarını ve kazanmak için sahaya çıkacaklarını vurguladı.


TURKİSH AİRLİNE EUROLEAGUE DİĞER EŞLEŞMELERİ

Turkish Airlines Euroleague'de Dörtlü Final organizasyonuna Litvanya'nın Kaunas şehri ev sahipliği yapacak. 19-21 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek olan organizasyonda karşılaşmalar, Zalgirio Arena'da oynanacak.

Turkish Airlines EuroLeague'deki diğer play-off eşleşmeleri ise şu şekilde;

Real Madrid - Partizan Belgrad
Barcelona - Zalgiris Kaunas
As Monaco - Maccabi Tel Aviv

Final Four yolundaki bu kritik mücadeleler, S Sport ve S Sport2 ekranlarında TV+ ile sporseverlere ulaşacak.






#Fenerbahçe Beko
#Olympiakos
#Turkish Airlines
#EuroLeague
#Dimitris Itoudis
28 dakika önce
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