Orta gelirliye konut kampanyası aylık taksitler kaç TL’den başlayacak?

Orta gelirlilere yönelik Yeni Evim adlı kampanyanın ayrıntıları belli oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından açıklanan "Yeni Evim" kampanyası ile orta gelirli kesime yeni konut alımında sağlanacak avantajlar da belli oldu.

Orta gelir grubu konut kampanyası

Orta Gelirliye Konut Projesi başvurusu ne zaman başlayacak?

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın orta gelirlilerin konut sahibi olması amacıyla duyurduğu "Yeni Evim Konut Finansman Programı"nda başlangıç tarihi 16 Ocak olarak belirlendi. İlk etapta 100 bin ailenin tamamının birinci el olacak yeni evlerine kavuşması amaçlanıyor.

İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin Muğla finansman desteği ne kadar verilecek?

Kampanya kapsamında İstanbul'da 5 milyon liraya, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin ve Muğla'da 3 milyon liraya ve diğer kentler için 2 milyon liraya kadar finansman sağlanabilecek.

REKLAM

Asgari peşinat oranının yüzde 10 olduğu kampanyada, en fazla 15 yıl vade ile sağlanacak finansmanlarda faiz/kar payı oranları yüzde 0,69'dan başlayacak.

Orta gelir konut kredisi örnek ödeme planları nasıl olacak?

Yüzde 0,69 oran ve 15 yıl vade için en fazla 4 milyon 500 bin liralık kredi çekilebilecek. Bu koşullar altında vatandaşın aylık kredi ödemesi ortalama 43 bin 735 lira olacak. Söz konusu kredinin toplam geri ödemesi ise 7 milyon 872 bin liraya yakın olacak. Aynı tutarın 10 yıl vade için çekilmesi durumunda ise aylık ödemeler ortalama 55 bin 265 lirayı, toplam geri ödemesi ise 6 milyon 632 bin lirayı bulacak. Vatandaşların 3 milyon liralık bir ev kredisi çekmesi durumunda ortalama aylık ödemesi 15 yıl vade için 29 bin 160 lira, 10 yıl vade için 36 bin 845 lira düzeyinde gerçekleşebilecek. Söz konusu kredi tutarının toplam geri ödemesi 15 yıllık kullanımda yaklaşık 5 milyon 250 bin liraya, 10 yıllık vadede ise 4 milyon 421 bin liraya yakın olabilecek.

REKLAM

2 milyon liralık ev kredisinin aylık taksidi toplam geri ödemesi ne kadar?

Öte yandan 2 milyon liralık ev kredisinde ortalama aylık ödeme 15 yıl vadede 19 bin 440 lira, 10 yıl vadede 24 bin 560 lira düzeyinde hesaplanırken, 1 milyon liralık ev kredisi çeken vatandaşların aylık cebinden çıkacak para 15 yıl ve 10 yıl vadeler için sırasıyla 9 bin 720 lira ve 12 bin 280 liraya yakın olacak.

Çekilen 2 milyon liralık kredinin 15 yıl vadede toplam geri ödemesi 3,5 milyon lirayı, 10 yıl vadede 2 milyon 950 bin lirayı bulacak. Kredi tutarının 1 milyon lira kullanılması durumunda ise toplam geri ödeme tutarı 15 yıl ve 10 yıl vadeler için sırasıyla 1 milyon 750 bin lira ve 1 milyon 474 bin lira düzeyinde gerçekleşebilecek.

REKLAM

Orta gelir konut kredisi 10 ve 15 yıl vadeli aylık kredi taksiti ve toplam geri ödenecek tutarları ne kadar?

Farklı kredi miktarlarına göre 15 yıl ve 10 yıl vadeler için hesaplanan aylık kredi taksiti ve toplam geri ödenecek tutarlar yaklaşık olarak şöyle:

1 MİLYON TL KREDİ İÇİN ÖRNEK ÖDEME PLANI

%0,69 Faizle Çekilebilecek Kredi Tutarı: 1.000.000 TL

15 yıl vade için aylık taksit tutarı: 9.719 TL

Toplam Geri Ödenecek Tutar: 1.749.395 TL

10 yıl vade için aylık taksit tutarı: 12.280 TL

Toplam Geri Ödenecek Tutar: 1.473.750 TL

2 MİLYON TL KREDİ İÇİN ÖRNEK ÖDEME PLANI

%0,69 Faizle Çekilebilecek Kredi Tutarı: 2.000.000 TL

15 yıl vade için aylık taksit tutarı: 19.438 TL

REKLAM

Toplam Geri Ödenecek Tutar: 3.498.790 TL

10 yıl vade için aylık taksit tutarı: 24.560 TL

Toplam Geri Ödenecek Tutar: 2.947.490 TL

3 MİLYON TL KREDİ İÇİN ÖRNEK ÖDEME PLANI

%0,69 Faizle Çekilebilecek Kredi Tutarı: 3.000.000 TL

15 yıl vade için aylık taksit tutarı: 29.160 TL

Toplam Geri Ödenecek Tutar: 5.248.190 TL

10 yıl vade için aylık taksit tutarı: 36.845 TL

Toplam Geri Ödenecek Tutar: 4.421.240 TL

4 MİLYON TL KREDİ İÇİN ÖRNEK ÖDEME PLANI

%0,69 Faizle Çekilebilecek Kredi Tutarı: 4.000.000 TL

15 yıl vade için aylık taksit tutarı: 38.875 TL

REKLAM

Toplam Geri Ödenecek Tutar: 6.997.580 TL

10 yıl vade için aylık taksit tutarı: 49.125 TL

Toplam Geri Ödenecek Tutar: 5.894.985 TL

4,5 MİLYON TL KREDİ İÇİN ÖRNEK ÖDEME PLANI

%0,69 Faizle Çekilebilecek Kredi Tutarı: 4.500.000 TL

15 yıl vade için aylık taksit tutarı: 43.735 TL

Toplam Geri Ödenecek Tutar: 7.872.280 TL

10 yıl vade için aylık taksit tutarı: 55.265 TL

Toplam Geri Ödenecek Tutar: 6.631.860 TL