ÖSYM 2025-TUS 2. dönem ek yerleştirme başvuruları başladı: İşte tarihler, başvuru ücreti ve kontenjanlar

ÖSYM, 2025-TUS 2. Dönem için ek yerleştirme sürecinin 13 Kasım 2025 saat 15.30 itibarıyla başladığını duyurdu. Adaylar tercihlerini T.C. kimlik numarası ve aday şifreleri ile ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden elektronik ortamda yapabilecek.





Ek yerleştirme işlemleri 19 Kasım 2025 saat 23.59’da sona erecek. Bu tarihten sonra sistemden herhangi bir güncelleme veya düzeltme yapılamayacak.





ÖSYM: “Tercih sonrası düzeltme yok”

ÖSYM, tercihlerin yalnızca tercih süresi boyunca değiştirilebileceğini belirterek, süre bittikten sonra gelen değişiklik taleplerinin kesinlikle işleme alınmayacağını duyurdu. Adaylar isterlerse tercihlerini tamamen iptal edebilecek; ancak bu işlemleri de tercih süresi içinde yapmak zorunda.





Ek Yerleştirme Ücreti 130 TL

2025-TUS 2. Dönem ek yerleştirme ücreti 130 TL olarak açıklandı. Ücret yalnızca ÖSYM’nin çevrimiçi ödeme sistemleri üzerinden yatırılabilecek: odeme.osym.gov.tr, sanalpos.osym.gov.tr Banka şubelerinden veya ATM’lerden ödeme kabul edilmeyecek. Şehit eşleri, şehit çocukları, gaziler ve gazi yakınlarından ücret alınmayacak. Ücretin, tercih işlemi tamamlandıktan sonra tercih süresince ve bitiminden sonraki ilk gün 23.59’a kadar yatırılması gerekiyor. Ücret yatırılmadığı takdirde tercih geçersiz sayılacak.

Adayların önceki taban puanları incelemesi önemli

Adaylar tercih yapmadan önce, programların önceki dönem en küçük puanlarını ÖSYM’nin internet sitesinden kontrol edebilecek. Tercih sürecinde kullanılacak tüm tablolar ÖSYM tarafından yayımlandı. Uzmanlık dalları için gerekli sağlık koşullarına uygunluk şartı da geçerliliğini koruyor.





Çift uyruklulara önemli uyarı

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, uyruğundan biri T.C. olan çift uyruklu adayların: tercihlerini mutlaka T.C. vatandaşı olarak yapmaları gerektiğini, yabancı uyruklular için ayrılan kontenjanları tercih edemeyeceklerini bildirdi. Uyarıya uyulmaması halinde adayların ileride hukuki sorunlar yaşayabileceği belirtildi.





Özel koşullar ve kontenjan detayları

Bazı üniversiteler ve kurumlar için özel yerleştirme koşulları bulunuyor:

- İngilizce Tıp Fakülteleri

İngilizce eğitim veren fakültelere yerleşecek adayların, alanlarında seminer verebilecek düzeyde İngilizce bilmesi gerekiyor. İngilizcesi yeterli olmayan adayların ataması yapılmayacak.

- KKTC Kontenjanları

KKTC’deki kontenjanlar yalnızca KKTC uyruklu hekimlere açık. Bu adayların uzmanlık sonrası KKTC’de iki yıl mecburi hizmet yapması zorunlu. KKTC’deki yarı süreli programlara yerleşenler, eğitimin ikinci yarısını Türkiye’de Bakanlıkça belirlenen hastanelerde tamamlayacak.

- MSB ve İçişleri Bakanlığı Kontenjanları

Bu kontenjanları yalnızca ilgili bakanlıklar tarafından kimlik bilgileri bildirilen adaylar tercih edebiliyor. Bu kadrolara yerleşenler eğitimlerini Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi / Ankara bünyesinde sürdürecek.

T.C. kimlik değişiklikleri için son tarih

TUS tercih işlemini yapacak adaylar, sınavdan sonra T.C. Kimlik veya YU numarasındaki değişiklikleri 19 Kasım 2025 saat 12.00’ye kadar ÖSYM’ye bildirmek zorunda.





Ek yerleştirme tabloları yayımlandı