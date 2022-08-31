15 günlük hava durumu tahmini

Mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıklarının önümüzdeki günlerde yavaş yavaş düşerek sonbahara giriş yapması beklenmektedir. Meteoroloji genel müdürlüğü verilerine göre önümüzdeki 15 günlük hava durumunda ülke genelinde ani sıcaklık düşüşü beklenmemektedir.

Hava durumutahminlerine göre, Türkiye genelinde gündüz sıcaklıklarda çok fazla bir değişiklik olmamakla birlikte gece sıcaklıklarda düşüş görülmektedir. Özellikle Eylül ayına girildiğinde gece ile gündüz sıcaklığı arasındaki farkın daha da açılması bekleniyor. Bu sıcaklık farkı Ege ve Akdeniz bölgelerinde çok fazla değilken Doğu ve Doğu Karadeniz bölgelerinde daha fazladır.

Yağışlara Dikkat

2 haftalık süreyi kapsayan ülke genelindeki hava durumu tahminlerinde bazı illerde yağış varken bazı illerde yağış yoktur. Yağış beklenen illerdeki vatandaşların hava durumu tahminlerine göre yanlarına şemsiye almaları gerekebilir. Aşağıda bazı iller için 15 günlük hava durumutahminlerini paylaşıyoruz. Bu illerdeyseniz yağış durumuna göre siz de gerekli önlemleri alabilirsiniz.

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İstanbul hava durumu: İstanbul'da ilk hafta çoğunlukla parçalı bulutlu ve yağmurlu geçecek. Takip eden ikinci haftada ise hafif rüzgarlı ve güneşli bir hava olacak.

Gaziantep hava durumu: Gaziantep'te önümüzdeki 15 gün içinde yağmur beklenmemektedir. İl genelinde güneşli ve bol güneşli bir hava beklenmektedir.

Ankara hava durumu: Başkent Ankara'da önümüzdeki iki hafta boyunca güneşli bir hava bekleniyor. İlk hafta güneşli olan hava durumu ikinci hafta bol güneşli olarak devam edecek. Meteoroloji verilerine göre 2 haftada yağış beklenmemektedir.

Adana hava durumu: Adana'da 15 günlük hava durumunda bol güneşli günler beklenmektedir. İlde bu iki hafta boyunca yağış ya da hava sıcaklıklarında düşme beklenmemektedir.

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Bursa hava durumu: Bursa'da Ağustos ayının son günlerinde yağmurlu br hava hüküm sürecek. Bu yağmurlar Eylül ayının ilk günlerinde de devam ederken sonrasında yerini güneşli ve bol güneşli günlere bırakacak.

İzmir hava durumu: İzmir'de ilk haftanın başlarında parçalı bulutlu ve yağışlı bir hava bekleniyor. Bu hava daha sonraki hafta yerini güneşli hatta bol güneşli günlere bırakacak.