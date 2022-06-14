​2022 yılının gözdesi: Pırlanta yüzükler

Kadınlar kadar özel ve güzel pırlanta yüzük tasarımlarının 2022’de en popüler olan modelleri Lizay Pırlanta ’da! Bu sene en popüler lizay pırlanta yüzük koleksiyonları arasında tektaş yüzükler, baget yüzükler, beştaş yüzükler, stiliyle fark yaratmayı seven tamtur yüzükler bu senenin en çok tercih edilen popüler yüzükleri arasında yerini alıyo

Tektaş pırlanta yüzükler

Tektaş yüzükler, tek bir pırlanta içeren bir yüzük olarak isimlendirilmiştir. Seneler boyu seneler boyu güzellik ve zarafetin bir yansıması olarak çiftlerin her zaman başlıca seçimlerinden biri olmuştur. Tektaş yüzük, evliliklerden özel yıl dönümlerine kadar hayatın her değerli anlarını sembolize edebilecek güzelliğe sahiptir. Evlilik yapacak olan çiftler, yüzük halkasının harika görünümü nedeniyle genel olarak tektaş yüzükleri tercih ederler. Bu seçimin nedeni, zarif, sade, ancak zamansız bir tektaş pırlanta yüzük olduğu içindir.

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Pırlanta tektaş yüzük, klasik bir tasarım olarak herkes tarafından bilinir. Her zaman en popüler stillerden birisi olarak yerini korur. Sadelikleri ve parlaklıklarıyla spot ışığında parlamaya devam edeceklerine emin olabilirsiniz. Senin trendine uygun bir tektaş yüzüğe sahip olmak istiyorsanız Lizay Pırlanta’nın harika tektaş pırlanta yüzük modellerine göz atabilirsiniz.

Beştaş pırlanta yüzükler

Işıltı, gösteriş ve bütünleşme kelimelerini içinde barındıran beştaş yüzükler, Lizay’ın özel tasarımları ile karşınızda. Aşkınızın tamamlanmış bir halini sembolize eden beştaş yüzükler aynı zamanda şıklığınızın da tamamlayıcı oluyor. Tektaş pırlanta yüzüklerin popülerliği her zaman sabit olsa da, tektaş yüzükler kadar beştaş pırlanta yüzüklerde bu senenin en sık tercih edilen ve popüler modelleri ile kadınların dikkatini çekiyor. Kesimden pırlanta seçimine, tasarımdan renklere kadar tüm aşamalarda beştaş yüzükler özel günlerde hediye edilebilecek en kıymetli mücevherlerden biridir. Yıldönümlerinde en çok ilgi gören yüzüklerden olan beştaş yüzükler, ışıltısıyla sahibini büyüleyecek güzelliğe sahip. Hediye olarak alınan beştaş yüzükler aşk tazelemek için en doğru model olduğu gibi sizin sadakatinizi de ön plana çıkaracak.

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Tartışmasız her kombini şık hale getirecek nadir mücevherlerden olan beştaş yüzükler, her anınızı özel ve etkileyici hale getirmeyi başarmakta. Yüzüğünüze her baktığınızda aşkınızın büyüklüğünü, bir bütün olduğunuzu hatırlayacak ve kıymetini her daim farkında olacaksınız.

Safir pırlanta yüzükler

Pırlantanın en zarif hali, safir pırlanta yüzük modelleri şık ve kibarlığıyla her zaman trend olmayı hak eden pırlanta yüzük modellerindendir. Bu senenin tercihleri arasında yer alan, dünyanın en değerli taşlarından biri olan safir pırlanta yüzükler Lizay’ın eşsiz tasarımlarıyla buluşmaktadır. Mavi renginin özgür halini sevenler için tasarlanan yüzükler gösteriş ve zarafet ile müşterilerin beğenisini kazanmaktadır. He zaman tarzını farklılık ile yansıtmak isteyen kadınlar için harika bir tercih olan pırlanta yüzük modeli parmakta zarif duruşuyla ruhunuzu da yansıtıyor. Farklılığını her daim ortaya koyan ve bin yıllardır soyluların taşı olarak bilinen safir, yüzük tasarımlarıyla gerçekten büyülüyor. Eşsiz bir taş olan safir takan kişiye kattığı zarafeti ile bu sene en trend yüzükler arasına girmeyi başarmıştır.

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Özel davet ve kutlamalarda şıklığı ön plana çıkara nadide safir yüzükler her kullanımda asaletinizi daha da ön plana çıkarmaktadır. Safir pırlanta yüzükler, parmağınıza takıldığı andan itibaren güçlü etkisi ile sizi saracak.

Yakut pırlanta yüzükler

İlk bakışta görenlere hayranlık uyandıran yakut taşı, çekici bir güzelliğe sahiptir. Mücevher tutkunlarının gözde taşlarından biri olan yakut taşı yakut yüzük takana lüks ve zariflik katar. Aynı zamanda önemli bir enerji taşı olarak bilinen bu taş takan insana büyük bir yaşam enerjisi verdiğine inanılır. Yakut pırlanta yüzükler en değerli ve güzel haliyle tasarlanan yüzükler sizi kadar kıymetlidir. Yakut, elmastan sonra en dayanıklı ve sert olan taştır. Bu iki kıymetli taşın bir arada hayat bulmasını en güzel halile Lizay Pırlanta sizlere sunuyor.